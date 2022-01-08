Кожен, хто намагався перетворити частину своєї оселі на спортзал, знає, що коштує обладнання не дешево. Тож ти повинен переконатися, що воно витримає суворі умови твоїх найважчих тренувань.

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Ти, ймовірно, почуватимешся краще, розкидаючись обладнанням у тренажерному залі. Мовляв, ти платиш гроші за його відвідування, тож можеш робити геть усе, що заманеться. Але будь обережним, адже іноді тобі можуть виставити кругленький рахунок за інвентар, який раптом вийшов ладу після зустрічі з тобою.

Один бренд спорядження вирішив показати, що його обладнання здатне витримати найважчі тренування. Тож не дивно, що в мережі з'явилося відео, з демонстрацією цих самих брутальних тестувань.

Гантелю перевірили на міцність

Компанія Tru Grit Fitness, яка виробляє все: від силових стійок і гантель до кардіотренажерів, найняла члена ВПС Red Bull і спортсмена-парашутиста Джефа Провенцано.

Усе для того, щоб підняти 20-кілограмову гантелю на висоту 3000 метрів на гелікоптері.

Трюк полягав не лише у мандрівці силового обладнання до хмар, а й в тому, щоб цю саму гантелю скинути на землю. Тож Провенцано підняв гантелю, вистрибнув з гелікоптера та дозволив їй упасти.

Дивися, як гантелю скинули з висоти понад 3000 метрів:

За словами бренду, "гантелі різної ваги" були скинуті з "різної висоти: від 2 до 3000 метрів". Стрес-тест завершився в листопаді 2021 року в Елой, штат Арізона. Там, за словами Tru Grit Fitness, розташована найбільша у світі зона стрибків парашутистів.

Але падіння було лише половиною випробування. Щоб довести, що спорядження може витримати екстремальні навантаження, елітна учасниця CrossFit та переможниця Titan Games Дені Спігл взялася за гантелю. Мовляв, вона не розвалилася під час приземлення. І хоч немає чіткого кадру приземлення обладнання, нам просто доведеться повірити бренду на слово, що гантеля дійсно витримала цей політ.

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З усім тим, весь цей трюк показує, що в гонитві за хорошим тренуванням з надійним екіпіруванням немає межі висот, на які можуть піти деякі люди. Тобі ж ми б категорично не рекомендували намагатися виконувати щось подібне у реальному житті. Домовилися?