Каждый, кто пытался превратить часть своего дома в спортзал, знает, что стоит оборудование не дешево. Поэтому ты должен убедиться, что оно выдержит строгие условия твоих самых тяжелых тренировок.

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Ты, вероятно, будешь чувствовать себя лучше, разбрасываясь оборудованием в тренажерном зале. Мол, ты платишь деньги за его посещение, так что можешь делать все, что заблагорассудится. Но будь осторожен, ведь иногда тебе могут выставить кругленький счет за инвентарь, который вдруг вышел из строя после встречи с тобой.

Один бренд снаряжения решил показать, что его оборудование способно выдержать тяжелейшие тренировки. Неудивительно, что в сети появилось видео с демонстрацией этих самых брутальных тестов.

Гантель проверили на прочность

Компания Tru Grit Fitness, производящая все: от силовых стоек и гантелей до кардиотренажеров, наняла члена ВВС Red Bull и спортсмена-парашютиста Джефа Провенцано.

Все для того, чтобы поднять 20-килограммовую гантель на высоту 3000 метров на вертолете.

Трюк заключался не только в путешествии силового оборудования к облакам, но и в том, чтобы эту самую гантель сбросить на землю. Провенцано поднял гантель, выпрыгнул из вертолета и позволил ей упасть.

Смотри, как гантель сбросили с высоты более 3000 метров:

По словам бренда, "гантели разного веса" были сброшены с "разной высоты: от 2 до 3000 метров". Стресс-тест завершился в ноябре 2021 года в Элой, Аризона. Там, по словам Tru Grit Fitness, расположена самая большая в мире зона прыжков парашютистов.

Но падение было только половиной испытания. Чтобы доказать, что снаряжение может выдержать экстремальные нагрузки, элитная участница CrossFit и победительница Titan Games Дэнни Спигл взялась за гантель. Мол, она не развалилась во время приземления. И хотя нет четкого кадра приземления оборудования, нам просто придется поверить бренду на слово, что гантель действительно выдержала этот полет.

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