У недавньому відео тренер Гемсворта Люк Зоккі закликає актора використати силу "з користю", нарубавши трохи дров.

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Якщо спочатку у вас не вийде, спробуйте знову і знову,

– написав Гемсворт у підписі до відео.

На ньому видно, як він робить удар за ударом по тому самому дерев'яному блоку, перш ніж, нарешті, розрубати його навпіл.

Рубання дров – відмінне тренування

Це, безумовно, один зі способів для зірки "Тора" продемонструвати силу, яку він нарощує у тренажерному залі. Але, як виявилося, це також досить хороше тренування з обертанням. Воно працює на прес та косі м'язи, а також нагадує тілу, що воно призначене для того, щоб скручуватися та обертатися у різних напрямках.

"Я люблю рубати дрова. Це не просто відмінне тренування, яке відточує мою обертальну силу, це також медитативне завдання, яке дозволяє мені відслідковувати свій прогрес у режимі реального часу: коли купа пнів акуратно складені купою дров. У будь-який час ви можете змішати своє тренування з вашими щоденними завданнями, я називаю це перемогою", – наголошує фітнес-редактор Men's Health Бретт Вільямс.

Дивися на відео, як Кріс Гемсворт рубає дерев'яний брус:

Цей вид діяльності лісорубів не тільки є цікавим способом урізноманітнити твої заняття фітнесом, але і сам по собі вид спорту, який розвивається. Наприклад, спортсмен-лісоруб Метт Коґар демонструє у ньому свою фізичну майстерність, беручи участь у серії STIHL Timbersports.

Ви повинні мати трохи цієї природньої сили. Я використовую програму тренувань, щоб накачати себе та стати трохи спортивнішим... Те, що ви робите у поєднанні з вашими звичайними тренуваннями, має значення. Це 50% тренувань з усіма дисциплінами і 50% роботи у тренажерному залі,

– якось сказав Коґар.

Деякі з вправ, які Коґар використовує, щоб доповнити свою природну силу та зростання у рубці, включають:

присідання для нарощування сили нижньої частини тіла;

планку для зміцнення корпусу;

обертання троса, щоб допомогти собі під час замаху з сокирою.

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Якщо ти не лісоруб, але все ж таки хочеш продемонструвати свою силу та відчути себе мачо при цьому, ти можеш спробувати виконувати вправу з кувалдою та шиною. Але ми б рекомендували просто приїхати до бабусі в село та допомогти їй. Ти і дрова нарубаєш, і чистим повітрям подихаєш, і над своїм тілом попрацюєш. Гарантуємо, тобі сподобається!

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