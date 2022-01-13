Популярність актора буквально змушує його постійно працювати над собою. Тому він разом з персональним тренером Люком Зоччі займаються ледь не щодня. Цього разу Кріс Гемсворт поділився крутим тренуванням з власною вагою. Його ми рекомендуємо спробувати і тобі.

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На відео, яке Кріс Гемсворт виклав на своєму інстаграмі, можна побачити, як він разом з Люком Зоччі тренуються удвох. Персональний тренер, що і логічно, інструктує актора, щоб він виконував кожен рух правильно та отримував бажаний результат.

Тренування з власною вагою Кріса Гемсворта

Почнемо з того, щоб перед будь-яким тренуванням тобі потрібно зробити розминку. Це дозволить уникнути травматизму, а також допоможе досягнути бажаних результатів.

Альпіністи

Присідання

Планка з постукуванням по плечу

Зворотні випади

Присідання на велосипеді

Кожну вправу тобі потрібно виконувати протягом 40 секунд, а також відпочивати 20, перш ніж ти перейдеш до наступної. Потім пройдися за схемою вдруге. У другому раунді буде складніше, але загалом на все ти витрати усього 10 хвилин!

Дивися на відео, як правильно виконувати тренування:

Звичайно ж, це не все, що робить Кріс Гемсворт, щоб працювати над власним тілом. Люк Зоччі допомагає йому також з формуванням плану решти тренувань, а також складає дієту для актора. Ба більше, він є частиною команди Centr, додатка для здоров'я та гарного самопочуття Гемсворта. У ньому можна знайти і цікаві тренування, і плани харчування, і медитації з гідом, призначені для оптимізації прогресу та відновлення у твоїх цілях у фітнесі.

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Візьми на озброєння це круте тренування з власною вагою. По-перше, його виконання не вимагає у тебе багато часу. По-друге, ти матимеш можливість працювати над власним тілом. По-третє, ти щодня ставатимеш кращою версією себе вчорашнього.

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