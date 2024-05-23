Софі Кларк опублікувала в тіктоці зображення свого чоловіка до і після, здавалося б, звичної для майже всіх процедури. Вона зізналася, що буквально благала свого густобородого та довговолосого коханого прибрати рослинність з обличчя.

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"Він перетворився з вікінга на Кейт Мосс"

І той зрештою здався та зголив вуса і бороду. При цьому він залишив своє довге волосся на голові, аж до середини спини, якщо його повністю розпустити.

Що ж, це виявився "злочин проти людства". Софі так і підписала свій допис у тіктоці, ще раз наголосивши, наскільки вона засмучена такою трансформацією своєї половинки.

Ось яким став чоловік Софі, коли зголив бороду / Колаж зі світлин з інстаграму Кларк

Неймовірне перевтілення після простої процедури: дивися відео Софі Кларк

Цікаво, що після публікації відео Кларк стало вірусним та здобуло понад 38 мільйонів переглядів. Десятки тисяч користувачів мережі залишили під ним коментарі, головно порівнюючи Софіїного чоловіка з різними персонажами.

"Він перетворився з вікінга на Кейт Мосс".

"З Тора у Стіва Гаррінгтона".

"Він пройшов шлях від "Я нарубаю дров" до "Можеш відкрити мені банку з огірками?"

"Не може бути, щоб це був той самий чувак. Подивіться на різницю в плечах!"

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"Приклейте її назад, ОМГ".

"Людина пройшла шлях від Гендальфа до Леголаса".

"Вітаю, тепер у вас з'явився син".

"Хай тепер вдома сидить, поки борода назад не відросте".

До слова, це не перший випадок, коли хтось стає вірусним у тіктоці через рішення збрити бороду. Нещодавно Пейдж Робінсон показала свого чоловіка Джоша, який вперше показав свіжовиголене обличчя їхній чотирирічній доньці Рен. Те відео набрало понад 5 мільйонів переглядів.