Софі Кларк опублікувала в тіктоці зображення свого чоловіка до і після, здавалося б, звичної для майже всіх процедури. Вона зізналася, що буквально благала свого густобородого та довговолосого коханого прибрати рослинність з обличчя.
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"Він перетворився з вікінга на Кейт Мосс"
І той зрештою здався та зголив вуса і бороду. При цьому він залишив своє довге волосся на голові, аж до середини спини, якщо його повністю розпустити.
Що ж, це виявився "злочин проти людства". Софі так і підписала свій допис у тіктоці, ще раз наголосивши, наскільки вона засмучена такою трансформацією своєї половинки.
Ось яким став чоловік Софі, коли зголив бороду / Колаж зі світлин з інстаграму Кларк
Неймовірне перевтілення після простої процедури: дивися відео Софі Кларк
Цікаво, що після публікації відео Кларк стало вірусним та здобуло понад 38 мільйонів переглядів. Десятки тисяч користувачів мережі залишили під ним коментарі, головно порівнюючи Софіїного чоловіка з різними персонажами.
- "Він перетворився з вікінга на Кейт Мосс".
- "З Тора у Стіва Гаррінгтона".
- "Він пройшов шлях від "Я нарубаю дров" до "Можеш відкрити мені банку з огірками?"
- "Не може бути, щоб це був той самий чувак. Подивіться на різницю в плечах!"
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- "Приклейте її назад, ОМГ".
- "Людина пройшла шлях від Гендальфа до Леголаса".
- "Вітаю, тепер у вас з'явився син".
- "Хай тепер вдома сидить, поки борода назад не відросте".
До слова, це не перший випадок, коли хтось стає вірусним у тіктоці через рішення збрити бороду. Нещодавно Пейдж Робінсон показала свого чоловіка Джоша, який вперше показав свіжовиголене обличчя їхній чотирирічній доньці Рен. Те відео набрало понад 5 мільйонів переглядів.