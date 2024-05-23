Софи Кларк опубликовала в тиктоке изображение своего мужа до и после, казалось бы, привычной для почти всех процедуры. Она призналась, что буквально умоляла своего густобородого и длинноволосого возлюбленного убрать растительность с лица.

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"Он превратился из викинга в Кейт Мосс"

И тот в конце концов сдался и сбрил усы и бороду. При этом он оставил свои длинные волосы на голове, аж до середины спины, если их полностью распустить.

Что ж, это оказалось "преступление против человечества". Софи так и подписала свое сообщение в тиктоке, еще раз подчеркнув, насколько она расстроена такой трансформацией своей половинки.

Вот каким стал муж Софи, когда сбрил бороду / Коллаж из фотографий из инстаграма Кларк

Невероятное перевоплощение после простой процедуры: смотри видео Софи Кларк

Интересно, что после публикации видео Кларк стало вирусным и получило более 38 миллионов просмотров. Десятки тысяч пользователей сети оставили под ним комментарии, в основном сравнивая Софьиного мужа с различными персонажами.

"Он превратился из викинга в Кейт Мосс".

"Из Тора в Стива Гаррингтона".

"Он прошел путь от "Я нарублю дров" до "Можешь открыть мне банку с огурцами?"

"Не может быть, чтобы это был тот же чувак. Посмотрите на разницу в плечах!"

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"Приклейте ее обратно, ОМГ".

"Человек прошел путь от Гэндальфа до Леголаса".

"Поздравляю, теперь у вас появился сын".

"Пусть теперь дома сидит, пока борода обратно не отрастет".

К слову, это не первый случай, когда кто-то становится вирусным в тиктоке из-за решения сбрить бороду. Недавно Пейдж Робинсон показала своего мужа Джоша, который впервые показал свежевыбритое лицо их четырехлетней дочери Рен. То видео набрало более 5 миллионов просмотров.