Є дружба, яка закінчується через те, що хтось переїхав до іншого міста, хтось щойно народив дитину і не має стільки часу, щоб проводити його з іншими, через роботу, різні інтереси або через те, що ви просто не такі, як раніше. Жодні стосунки не гарантують, що стануть частиною твого життя до його кінця, і саме тому важливо працювати над ними та давати їм ту турботу, на яку вони заслуговують.

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Добре те, що існують ознаки того, що твої друзі більше не хочуть бути твоїми друзями. І їх знання не тільки допоможе тобі зрозуміти, що кінець близький, але й дасть можливість зблизитися з цією людиною, зрозуміти, що відбувається, і шукати рішення. Принаймні, якщо це дружба, яка все ще цікавить тебе (і щоб ти не дійшов до того, що у тебе не залишилося друзів).

1. Плани завжди скасовуються

Це факт, що настає вік, коли ми більше схильні залишатися вдома і дивитися серіали, ніж ходити на вечірки. Але ми повинні знати, що для того, щоб зміцнити наші зв'язки з іншими, ми повинні проводити з ними час, і цей час повинен бути приємним і веселим.

Скасування планів може відбуватися з багатьох причин, але коли це відбувається постійно, це може бути проблемою і показником того, що людина, яка постійно скасовує плани, не дуже зацікавлена в тому, щоб проводити з тобою більше часу.

2. Ти завжди є тим, хто ініціює зустріч

Дружба і всі типи стосунків – це двосторонні стосунки, вони не повинні бути односторонніми. І важливо, щоб існував баланс, коли йдеться про те, хто завжди ініціювати контакт. Людина, яка взагалі не звертається до тебе або ніколи не починає розмову першою, демонструє відсутність інтересу до тебе. Це є ознакою того, що вона віддаляється або що вона більше не відчуває того рівня "прихильності", який був раніше.



Зазвичай ти ініціюєш зустрічі / Фото wayhomestudio

3. Вони не діляться з тобою нічим особистим

Щоб зблизитися, ви повинні спілкуватися, розповідати, ставити запитання і слухати один одного, але наскільки реальним є зв'язок, якщо ділитися чимось тільки одна людина?

Так само як ти не будеш розповідати незнайомцю про своє життя, той, хто не розповідає тобі про свої проблеми, свої турботи, хто не ділиться своїми хорошими чи поганими моментами, – це той, хто не вважає тебе дуже близькою людиною і не хоче, щоб ти знав багато інформації про нього, а це ключовий елемент будь-якої дружби.

4. Вони не ставлять тобі запитань під час розмови

Ставлячи запитання про інших, про їхнє життя, про їхній день, про їхні проблеми, про їхні інші стосунки або про їхні проєкт, ти демонструєш зацікавленість і допомагаєш мати більшу емоційну близькість, що є ключовим елементом дружби.

І так само як мовчання свідчить про відсутність зацікавленості, так і відсутність запитань також свідчить про відсутність зацікавленості. І це не питання на кшталт котра година чи куди ти вчора ходив, а глибші, більш особисті питання, які також демонструють довіру.



Людина може різко втратити інтерес до твого життя / Фото marymarkevich

5. Раптове зникання з життя

Немає чіткішої ознаки того, що хтось не зацікавлений у тобі, ніж коли тебе уникають. Тим більше, що ми всі знаємо, що це болюча і розчаровуюча практика, яка залишає іншу людину без відповідей. І це змушує її задумуватися над тим, що вона зробила не так, щоб інша людина просто зникла з її життя без попередження.

Примарність – це не коли хтось не відразу відповідає на твої повідомлення або не відповідає на дзвінки, бо зайнятий чимось важливим, а коли спілкування повністю переривається, і іншої людини просто більше немає.

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Ми закликаємо у будь-якому випадку намагатися проговорити проблему. Можливо, ти щось робиш не так, що змушує друзів віддалятися. А, можливо, справа не в тобі. І в такому випадку найкраще, що ти можеш зробити, – відпустити людину, яка була тобі цінною.