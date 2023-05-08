Він цікавий тим, що це не нудне анкетування. Це оптична ілюзія, яка дозволяє дізнатися щось цікаве про свою другу половинку. Гайда проходити тест разом з Men 24.

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Що потрібно робити? Пари можуть спробувати пройти цей тест разом. Або ж ти можеш запропонувати його другій половинці чи перевірити себе. У будь-якому випадку, цей тест буде актуальним як для людей у стосунках, так і тих, хто готовий до них.

Тепер ти повинен визначити, чиє обличчя ти бачиш першим. Чи це жінка, чи чоловік на картині, на якій пара обіймається. Одна відповідь може виявити, чи має людина, яка проходить тест, спілкування з партнером без фільтрів. Інша ж – демонструє загадковість та відсутність відвертості.

Гляньте на цю оптичну ілюзію та визначте, кого ви бачите першим:



Кого ти бачиш першим / Фото The Sun

Першою побачили жінку

Люди, які першими бачать жінку, можуть бути більш відкритими зі своїм партнером. Вони не надто розважливі та люблять ділитися з партнером усіма своїми думками, почуттями і переживаннями. Вони щиро вірять, що спілкування – основа будь-яких стосунків, і часто бувають незадоволені та розчаровані, якщо їх партнер не відповідає тим же ступенем спілкування.

Вони також вірять в інвестиції в довгострокові стосунки та готові докласти всіх зусиль, щоб пройти через найгірші моменти у відносинах.



Такі люди будуть відвертими / Фото The Sun

Першим побачили чоловіка

Люди, які бачать чоловіка першими, можуть бути більш стриманими у стосунках. Вони вважають безглуздим розповідати своїм партнерам все і зазвичай багато думають, перш ніж розкрити дуже особисту інформацію. Вони часто приховують її, говорячи про інші випадкові речі, які їх цікавлять, але ухиляються від "розмови" або "справжніх стосунків".



Такі люди можуть щось приховувати / Фото The Sun

Їм важко розкривати свою вразливість перед кимось, і їх часто можна побачити за жартами, щоб ніхто не відчув тривожних думок, похованих глибоко в їхній свідомості.

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Нагадаємо, що всі ми різні. І якщо відповідь демонструє, що твоя партнерка виділяється загадковістю, то це не означає, що потрібно її підозрювати. Хай там як, ми рекомендуємо багато спілкуватися, ділитися один з одним усім, що відбувається у житті. Це однозначно зробить ваші стосунки значно міцнішими та щасливішими.