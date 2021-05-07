На яскравих фото Дуа Ліпа позує у стильному чорному жакеті, одягненому на голе тіло. Звичайно ж, максимум уваги до себе прикувала зона декольте 25-річної співачки.

Тобі сподобається Гаряча українська фешн-фотографиня заворожила мережу глибоким декольте

Над світлинами для бренду Yves Saint Laurent працював фотограф Nabil. Йому вдалося передати дух спокуси та певного бунтарства, який ми дуже цінуємо у співачці.

Тож не дивно, що гарячі фото Дуа Ліпи не лише отримали безліч лайків від її підписників. 25-річну співачку ще й буквально засипали компліментами, оспівуючи її красу:

"Наша королева";

"Маєш чарівний вигляд";

"Я люблю тебе";

"Гаряча матуся";

"Надзвичайно приваблива";

"Чарівна леді";

"Бездоганна";

"Неймовірно стильна";

"Крихітко, ти занадто гарна".

Дуа Ліпа викликає непідробний захват. Вона надзвичайно приваблива та спокуслива. Тож ми наполегливо рекомендуємо не лише підписатися на неї, а й поставити лайк під цим постом. Не проґав порцію гаряченького від 25-річної співачки.

Насолоджуйся Спокуслива дружина популярного актора розбурхала мережу довгими ногами: гаряче фото