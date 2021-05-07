На яскравих фото Дуа Ліпа позує у стильному чорному жакеті, одягненому на голе тіло. Звичайно ж, максимум уваги до себе прикувала зона декольте 25-річної співачки.
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Над світлинами для бренду Yves Saint Laurent працював фотограф Nabil. Йому вдалося передати дух спокуси та певного бунтарства, який ми дуже цінуємо у співачці.
Тож не дивно, що гарячі фото Дуа Ліпи не лише отримали безліч лайків від її підписників. 25-річну співачку ще й буквально засипали компліментами, оспівуючи її красу:
- "Наша королева";
- "Маєш чарівний вигляд";
- "Я люблю тебе";
- "Гаряча матуся";
- "Надзвичайно приваблива";
- "Чарівна леді";
- "Бездоганна";
- "Неймовірно стильна";
- "Крихітко, ти занадто гарна".
Дуа Ліпа викликає непідробний захват. Вона надзвичайно приваблива та спокуслива. Тож ми наполегливо рекомендуємо не лише підписатися на неї, а й поставити лайк під цим постом. Не проґав порцію гаряченького від 25-річної співачки.
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