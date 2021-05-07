На ярких фото Дуа Липа позирует в стильном черном жакете, надетом на голое тело. Конечно же, максимум внимания к себе приковала зона декольте 25-летней певицы.
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Над фотографиями для бренда Yves Saint Laurent работал фотограф Nabil. Ему удалось передать дух соблазна и определенного бунтарства, который мы очень ценим в певице.
Неудивительно, что горячие фото Дуа Липы не только получили множество лайков от ее подписчиков. 25-летнюю певицу еще и буквально засыпали комплиментами, воспевая ее красоту:
- "Наша королева";
- "Имеешь волшебный вид";
- "Я люблю тебе";
- "Горячая мама";
- "Чрезвычайно привлекательная";
- "Волшебная леди";
- "Безупречная";
- "Невероятно стильная";
- "Крошка, ты слишком хороша".
Дуа Липа вызывает неподдельный восторг. Она очень привлекательна и соблазнительна. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не только подписаться на нее, но и поставить лайк под этим постом. Не пропусти порцию горяченького от 25-летней певицы.
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