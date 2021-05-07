На ярких фото Дуа Липа позирует в стильном черном жакете, надетом на голое тело. Конечно же, максимум внимания к себе приковала зона декольте 25-летней певицы.

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Над фотографиями для бренда Yves Saint Laurent работал фотограф Nabil. Ему удалось передать дух соблазна и определенного бунтарства, который мы очень ценим в певице.

Неудивительно, что горячие фото Дуа Липы не только получили множество лайков от ее подписчиков. 25-летнюю певицу еще и буквально засыпали комплиментами, воспевая ее красоту:

  • "Наша королева";
  • "Имеешь волшебный вид";
  • "Я люблю тебе";
  • "Горячая мама";
  • "Чрезвычайно привлекательная";
  • "Волшебная леди";
  • "Безупречная";
  • "Невероятно стильная";
  • "Крошка, ты слишком хороша".

Дуа Липа вызывает неподдельный восторг. Она очень привлекательна и соблазнительна. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не только подписаться на нее, но и поставить лайк под этим постом. Не пропусти порцию горяченького от 25-летней певицы.

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