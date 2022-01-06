От цього разу красуня виклала в мережі світлину, на якій позує у купальнику. Кадр, якщо вірити геолокації, зроблений у Греції. І, будемо відвертими, від нього просто неможливо відірвати погляду.
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І тут немає нічого дивного, адже на світлині поєдналося все найкраще, що лише можна побачити: водна стихія, пронизливий погляд, а також розкішна фігура нашої героїні. Саме це надихнуло підписників тату-майстрині не шкодувати ані лайків, ані коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Справжня русалочка";
- "Дорогенька, ти приголомшлива";
- "Ти прекрасна";
- "Надзвичайно чарівна принцеса";
- "Це фото заворожує";
- "Яка красива дівчина";
- "Ти, наче морська хвиля";
- "Тобою можна милуватися вічність";
- "Фантастична жінка";
- "Дуже і дуже розкішна";
- "Найкрасивіша жінка на землі".
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Джада Фолча викликає непідробний захват. Тож не дивно, що її армія прихильників зростає з кожним днем. Ми ж закликаємо тебе підписатися на тату-майстриню. Гарантуємо, на тебе чекає ще дуже і дуже багато гарячих фото.