От цього разу красуня виклала в мережі світлину, на якій позує у купальнику. Кадр, якщо вірити геолокації, зроблений у Греції. І, будемо відвертими, від нього просто неможливо відірвати погляду.

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І тут немає нічого дивного, адже на світлині поєдналося все найкраще, що лише можна побачити: водна стихія, пронизливий погляд, а також розкішна фігура нашої героїні. Саме це надихнуло підписників тату-майстрині не шкодувати ані лайків, ані коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Справжня русалочка";

"Дорогенька, ти приголомшлива";

"Ти прекрасна";

"Надзвичайно чарівна принцеса";

"Це фото заворожує";

"Яка красива дівчина";

"Ти, наче морська хвиля";

"Тобою можна милуватися вічність";

"Фантастична жінка";

"Дуже і дуже розкішна";

"Найкрасивіша жінка на землі".



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Джада Фолча викликає непідробний захват. Тож не дивно, що її армія прихильників зростає з кожним днем. Ми ж закликаємо тебе підписатися на тату-майстриню. Гарантуємо, на тебе чекає ще дуже і дуже багато гарячих фото.