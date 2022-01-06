Вот на этот раз красавица выложила в сети фотографию, на которой позирует в купальнике. Кадр, если верить геолокации, сделан в Греции. И, будем откровенны, от него просто невозможно оторвать взгляд.

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И здесь нет ничего удивительного, ведь на фото соединилось все лучшее, что только можно увидеть: водная стихия, пронзительный взгляд, а также роскошная фигура нашей героини. Именно это вдохновило подписчиков тату-мастера не жалеть ни лайков, ни комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Настоящая русалочка";

"Дорогая, ты потрясающая";

"Ты прекрасная";

"Чрезвычайно волшебная принцесса";

"Это фото завораживает";

"Какая красивая девушка";

"Ты, как морская волна";

"Тобою можно любоваться вечностью";

"Фантастическая женщина";

"Очень и очень роскошная";

"Самая красивая женщина на земле".



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