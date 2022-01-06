Вот на этот раз красавица выложила в сети фотографию, на которой позирует в купальнике. Кадр, если верить геолокации, сделан в Греции. И, будем откровенны, от него просто невозможно оторвать взгляд.
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И здесь нет ничего удивительного, ведь на фото соединилось все лучшее, что только можно увидеть: водная стихия, пронзительный взгляд, а также роскошная фигура нашей героини. Именно это вдохновило подписчиков тату-мастера не жалеть ни лайков, ни комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Настоящая русалочка";
- "Дорогая, ты потрясающая";
- "Ты прекрасная";
- "Чрезвычайно волшебная принцесса";
- "Это фото завораживает";
- "Какая красивая девушка";
- "Ты, как морская волна";
- "Тобою можно любоваться вечностью";
- "Фантастическая женщина";
- "Очень и очень роскошная";
- "Самая красивая женщина на земле".
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Джада Фолча вызывает неподдельный восторг. Неудивительно, что ее армия поклонников растет с каждым днем. Мы же призываем тебя подписаться на тату-мастера. Гарантируем, тебя ждет еще очень и очень много горячих фото.