На нових фото Джесіка позує у сукні з глибоким декольте, а також неабияким вирізом збоку. У такому образі зірка реаліті "Холостяк" позбавила спокою не одну тисячу своїх підписників.
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Будьте обережні зі своїми бажаннями – вони мають властивість збуватися,
– написала вона під постом.
Своїм постом вона неабияк розбурхала користувачів мережі. Вони не лише залишили безліч лайків красуні, а й були максимально щедрими на коментарі. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:
- "Схожа на Моніку Беллуччі";
- "Це узагалі законно? Бути настільки розкішною...";
- "Яка ти гарна";
- "Неперевершена красуня";
- "Краса та жіночність в одному флаконі";
- "Надзвичайно сексуально";
- "Шикарна крихітка".
Джесіка Чегі викликає непідробний захват. На її сторінці в інстаграмі завжди дуже і дуже спекотно. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на красуню. Гарантуємо, що попереду ще низка розкішних фото, якими вона хизуватиметься перед своїми підписниками.
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