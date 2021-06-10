На новых фото Джессика позирует в платье с глубоким декольте, а также большим вырезом сбоку. В таком образе звезда реалити "Холостяк" лишила покоя не одну тысячу своих подписчиков.

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Будьте осторожны со своими желаниями – они имеют свойство сбываться,

– написала она под постом.

Своим постом она изрядно взбудоражила пользователей сети. Они не только оставили множество лайков красавице, но и были максимально щедрыми на комментарии. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Похожая на Монику Беллуччи";

"Это вообще законно? Быть настолько роскошной...";

"Какая ты красивая";

"Непревзойденная красавица";

"Красота и женственность в одном флаконе";

"Чрезвычайно сексуально";

"Шикарная малышка".

Джессика Чеги вызывает неподдельный восторг. На ее странице в инстаграме всегда очень и очень жарко. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на красавицу. Гарантируем, что впереди еще много роскошных фото, которыми она похвастается перед своими подписчиками.