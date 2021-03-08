Джей Катлер – один з найбільш шанованих чоловіків у світі бодибілдингу. Він чотири рази вигравав конкурс "Містер Олімпія" й отримав більше похвал, ніж його тіло. Однак після своїх перемог він вирішив піти зі змагань, щоб присвятити себе консультуванню з питань харчування, тренувань й інших альтернативних варіантів. Дивися на Men 24, як він змінився за 20 років.

На днях у мережі виклали фотопорівняння. На ньому видно, що чотириразовий чемпіон протягом останніх 20 років не байдикував. Джей Картер зовсім не виглядає пенсіонером у царині спорту. Його тіло все ще вражає. Бодибілдер продовжив інтенсивно тренуватися, підтримуючи своє тіло в ідеальній формі.

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Дивися, як за 20 років змінився "Містер Олімпія" Джей Катлер:

Еволюція Джея Катлера в бодибілдингу вражає. У 18 років він уперше пішов до спортзалу після того, як у підлітковому віці працював на будові. Відтоді його робота сформувала неперевершену статуру. У 1993 році, у віці 20 років, він уже виграв національний чемпіонат, а у 2001 році він дебютував на Спортивному фестивалі Арнольда Шварценеггера. У 2006 році Джею вдалося уперше стати "Містером Олімпією". Востаннє цей титул він отримав у 2010 році.

Наразі у Джея Катлера є свій канал на ютубі, де можна знайти поради, які допоможуть тобі краще тренуватися. Тож можеш сміливо підписатися на нього, щоб надихатися справжнім чемпіоном!

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