Мешканець Сполучених Штатів Шон Рей у 90-х був зіркою світового масштабу у бодибілдингу. А починалося все з украй невдалого дебюту в змаганнях "Містер Олімпія".

Сьогодні ж Шон Рей, прозваний свого часу "Руйнівником гігантів" та "Генетичним дивом", – зразковий чоловік та батько. Детальніше про це поговоримо на Men 24.

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Невдалий дебют як стимул

Шон Рей почав кар'єру бодибілдера у 18 років. Старт начебто був блискучим – але на юніорському рівні.



Шон Рей понад 10 років тримався у п'ятірці кращих бодибілдерів світу / Фото з інстаграму Рея

У 1988 році він вперше виступив на популярному турнірі "Містер Олімпія" (той самий, який 7 разів вигравав Арнольд Шварценеггер). І посів там 13 місце – яке розцінив як повний провал.

Я геть не мав досвіду, відчував втому від нескінченних переїздів, а ще й… Мене вразило бажання стати найкращим, яке просто випромінював кожен учасник "Містера Олімпії",

– розповідав Рей.

Що ж він зробив далі? Правильно. Почав тренуватися ще старанніше. Вже у 1990 році Рей потрапив до чільної трійки змагань. Відтоді й до 2001 року він поза межі п'ятірки кращих не випадав.



Рей був нижчим і легшим, але вигравав завдяки гармонійності тіла / Фото з інстаграму Рея

"Генетичне диво"

Як описували Шона Рея журналісти? Найчастіше можна було прочитати про "дивовижні пропорції" та "естетичний рельєф". А потім хтось долучив до його імені прізвисько "Генетичне диво" – і воно дуже сподобалося фанам.

Тіло Рея дійсно відрізнялося від інших учасників "Містера Олімпії". Він був нижчим, легшим (93 – 97 кілограми, і це при тому, що інші культуристи рідко важили менше за 110), а головне – пропорційнішим та естетичнішим.

Особливо при цьому відзначали прес.



Прес Шона Рея був неймовірно пропорційним та естетичним на вигляд / Фото з інстаграму Рея

Більшість зі своїх великих (за розміром) суперників Рей перемагав (звідси ще одне популярне прізвисько – "Руйнівник гігантів"). Більшість, але не всіх.

Розчарування

Кінець професійної кар'єри супроводжувало розчарування. Адже за понад 10 років, попри перебування завжди в топах, Шон Рей так і не зміг виграти турнір "Містер Олімпія".

Був реальний шанс перемогти у 1994. Але я не знав, що модною стала надвага. Тушки бройлерів у 1,5 центнера цінували більше, ніж естетику,

– скаржився Рей.

Далі, на його думку, судді так і не стали об'єктивними. Рей повністю розчарувався та у 2001 році припинив змагатися.



Шон Рей припинив змагатися у 2001, та донині намагається підтримувати форму / Фото з інстаграму Рея

Головне – це сім'я

Сьогодні Шон Рей, звісно, вже не має того рельєфу м'язів, який мав у 90-х. Адже роки йдуть – у 2020 йому виповнилося 55. А для підтримування форми слід тренуватися щоденно за певним планом та зі значними навантаженнями.

Колишній бодибілдер, однак, розповідає, що продовжує стежити за фігурою, регулярно займається спортом і загалом живе активно.

Через 2 роки після завершення спортивної кар'єри, у 2003, Рей одружився, у шлюбі в нього народилися дві доньки. Саме на родині він і зосереджений.



У ХХІ столітті Шон Рей зосередився на родині та журналістиці / Фото з інстаграму Рея

А також Рей займається спортивною журналістикою – працює на телебаченні, радіо, обіймає посаду головного редактора видання Digital Muscle.

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