Джей Катлер – один из наиболее уважаемых мужчин в мире бодибилдинга. Он четыре раза выигрывал конкурс "Мистер Олимпия" и получил больше похвал, чем его тело. Однако после своих побед он решил уйти из соревнований, чтобы посвятить себя консультированию по вопросам питания, тренировок и других альтернативных вариантов. Смотри на Men 24, как он изменился за 20 лет.

На днях в сети выложили фотосравнение. На нем видно, что четырехкратный чемпион течение последних 20 лет не бездельничал. Джей Картер совсем не выглядит пенсионером в области спорта. Его тело все еще впечатляет. Бодибилдер продолжил интенсивно тренироваться, поддерживая свое тело в идеальной форме.

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Смотри, как за 20 лет изменился "Мистер Олимпия" Джей Катлер:

Эволюция Джея Катлера в бодибилдинге впечатляет. В 18 лет он впервые пошел в спортзал после того, как в подростковом возрасте работал на стройке. С тех пор его работа сформировала непревзойденное телосложение. В 1993 году, в возрасте 20 лет, он уже выиграл национальный чемпионат, а в 2001 году он дебютировал на Спортивном фестивале Арнольда Шварценеггера. В 2006 году Джею удалось впервые стать "Мистером Олимпией". Последний раз этот титул он получил в 2010 году.

Сейчас у Джея Катлера есть свой канал на ютьюбе, где можно найти советы, которые помогут тебе лучше тренироваться. Поэтому можешь смело подписаться на него, чтобы вдохновляться настоящим чемпионом!