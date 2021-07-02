На новій серії світлин Еббі Довс знялася у прозорій сукні, яка виграшно підкреслює оголений бюст красуні. Як ти вже зрозумів, жодного бюстгальтера на австралійській моделі немає.

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Не дивно, що підписники моделі буквально засипали її лайками. Вони також були максимально щедрими на коментарі та компліменти. Деякі з них ми залишимо для тебе:

"Супермодель";

"Не можу знайти у себе пульс";

"Приголомшлива Еббі";

"Чарівна красуня";

"Ти з кожним днем стаєш усе кращою";

"Фантастична дівчина";

"Мені подобається ця "рибальська сітка";

"Рай на Землі";

"Ти – справжнє полум'я";

"Мені подобається твій образ".

Ми не будемо сперечатися з підписниками Еббі Довс. Цей пост дійсно надзвичайно гарячий. Тож наполегливо рекомендуємо поставити лайк моделі, а також підписатися на неї. Ти ж не хочеш проґавити свіжі пости від красуні?

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