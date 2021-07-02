На новій серії світлин Еббі Довс знялася у прозорій сукні, яка виграшно підкреслює оголений бюст красуні. Як ти вже зрозумів, жодного бюстгальтера на австралійській моделі немає.
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Не дивно, що підписники моделі буквально засипали її лайками. Вони також були максимально щедрими на коментарі та компліменти. Деякі з них ми залишимо для тебе:
- "Супермодель";
- "Не можу знайти у себе пульс";
- "Приголомшлива Еббі";
- "Чарівна красуня";
- "Ти з кожним днем стаєш усе кращою";
- "Фантастична дівчина";
- "Мені подобається ця "рибальська сітка";
- "Рай на Землі";
- "Ти – справжнє полум'я";
- "Мені подобається твій образ".
Ми не будемо сперечатися з підписниками Еббі Довс. Цей пост дійсно надзвичайно гарячий. Тож наполегливо рекомендуємо поставити лайк моделі, а також підписатися на неї. Ти ж не хочеш проґавити свіжі пости від красуні?
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