На новой серии фотографий Эбби Довс снялась в прозрачном платье, которая выигрышно подчеркивает обнаженный бюст красавицы. Как ты уже понял, никакого бюстгальтера на австралийской модели нет.

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Неудивительно, что подписчики модели буквально засыпали ее лайками. Они также были максимально щедрыми на комментарии и комплименты. Некоторые из них мы оставим для тебя:

  • "Супермодель";
  • "Не могу найти у себя пульс";
  • "Потрясающая Эбби";
  • "Волшебная красавица";
  • "Ты с каждым днем ​​становишься все лучше";
  • "Фантастическая девушка";
  • "Мне нравится эта "рыболовная сеть";
  • "Рай на Земле";
  • "Ты – настоящее пламя";
  • "Мне нравится твой образ".

Мы не будем спорить с подписчиками Эбби Довс. Этот пост действительно очень горячий. Поэтому настоятельно рекомендуем поставить лайк модели, а также подписаться на нее. Ты же не хочешь упустить свежие посты от красавицы?

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