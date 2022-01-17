Серіал "Спадок" тримає у напрузі, а ефектна картинка просто не дозволяє відволікатися на, наприклад, смартфон. І тут немає нічого дивного, адже надзвичайно приємно дивитися, коли на екрані нам показують бездоганну роботу стилістів. Вона дозволила посилити емоції та відчуття, які хотів донести режисер.
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Це як бути супергероєм, але краще (...) Ти можеш носити костюм, тільки він розроблений Armani, і він не робить тебе схожим на мудака!
Ця фраза, сказана одним з героїв, нагадує нам про силу, яку дає багатство у цьому світі. Це, звичайно ж, не означає, що потрібно бігти по костюм Armani. Для початку рекомендуємо взяти на озброєння кілька стильних уроків, на які наштовхнув серіал "Спадок".
1. Шовк, кашемір і розкішні тканини
Важливим фактом у всьому цьому є те, що для того, щоб одягнутися та виглядати справжнім мільйонером, потрібно розпрощатися з поліестером й іншими синтетичними тканинами. Що робить сім'ю Рой завжди на висоті, так це те, що вони проходять усі етапи у делікатних тканинах, які говорять про смак.
Ми ж нагадаємо тобі, що хороша та якісна тканина не лише приємна на дотик, а й прослужить значно довше. Такі речі не стають модними на один сезон. Їх носять тому, що вони залишаються актуальними завжди!
Віддай перевагу розкішним і натуральним тканинам / Фото HBO
2. Уникай логотипів
Логоманія неймовірна та працює у певних контекстах. Однак для головних героїв "Спадку" у ній немає сенсу. Вони віддають перевагу дизайну старої школи, який робить чоловіків привабливими, а жінок надзвичайно витонченими.
- Пора нарешті перестати бути ходячим рекламним банером. Пам'ятай про те, що ти носиш речі, а не речі – тебе.
3. Будь простішим
Зверни увагу, що одяг головних героїв традиційний, з чіткими лініями та простими елементами. Жодних перебільшень не видно. Тут немає надмірних обсягів, буйних швів чи чогось авангардного.
Значною мірою дрес-код Роя має бути консервативним, але з доброю часткою елегантності. Вони є повним посібником з класичних образів, які ніколи не виходять з моди. І саме це дозволяє їм завжди мати добрий вигляд.
Твій образ має бути простим, але витонченим / Фото HBO
4. Одягайся органічно, а не як робот
Тобто: слідкуй за своїми інстинктами та не підкоряйся тупим (застарілим) правилам стилю. Попрощайся зі старими уявленнями про гарний одяг. І ні, це не протипоказання для двох попередніх пунктів. Що відбувається, так це те, що "правила використання" обертаються навколо класичних предметів нашого гардеробу, які засновані не на смаку, а на помилкових уявленнях або забобонах.
Наприклад, з усіх Роїв не йди дорогою Грега чи Тома. Твоїм особистим гуру має бути Роман. Хлопець, настільки впевнений у собі, що не боїться носити костюм без краватки, ідеально поєднує кольори, а також не соромиться закатувати рукави.
5. Одягайся з упевненістю
Пам'ятай, що якщо ти занадто намагатимешся, то матимеш вкрай недоречний вигляд. Якщо ж ти почуватимешся упевнено, то твій образ буде випромінювати витонченість й енергійність. І Рої у цьому справжні експерти.
Якщо ти вже й експериментуєш зі своїм стилем, то ні в кого не повинно виникати бодай найменшого сумніву, що тобі дискомфортно. Будь на висоті та притягуй до себе максимум уваги!
Твій образ повинен випромінювати впевненість / Фото HBO
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Візьми на озброєння ці кілька уроків стилю з серіалу "Спадок". Якщо ж ти його ще не бачив, то ми рекомендуємо це зробити. Гарантуємо, тобі сподобається!