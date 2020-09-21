Здавалося б, сексом у doggy style важко когось здивувати. Втім, не всі чоловіки та жінки розуміють, чому ця секс-поза така популярна по всьому світу. Спробуймо у рубриці Бібліотека оргазмів розібратися, чим же так подобається "стиль собачки" у сексі.

На перший погляд, може здатися, що doggy style – поза, притаманна акторам у порнофільмах. Насправді ж, сексом у цій позиції займаються мільйони людей по всьому світу. Ба більше, "стиль собачки" обожнюють. Men 24 розповість, чому ж у doggy style немає нічого поганого та які плюси несе в собі ця поза.

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Максимальна природність

Якщо звернути увагу на братів наших менших, то вони досі працюють над продовженням роду у "стилі собачки". То нам трохи пощастило, і еволюція дозволила твердо стати на наші дві, аби пробувати щось нове у сексі.

Фізіологія – тітка сувора. І згідно з нею, саме doggy style – максимально природна поза для сексу.



Doggy style – максимально природна поза для сексу / Фото shutterstock

Візуальне задоволення

Секс у "стилі собачки" обожнюють чоловіки, адже перед їхніми очима відкривається неймовірна панорама. Тож немає нічого дивного у тому, щоб ти запропонував своїй коханій віддатися пристрасті саме в doggy style.

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Контроль процесу

Причому тут мовиться не лише про тебе, а й про твою партнерку. Вона може притискатися до тебе, коливати стегнами у такт або ж трішки відсторонитися, якщо є в цьому потреба.

Тож "стиль собачки" дозволить обом партнерам рівноправно контролювати процес, аби отримати якомога більше задоволення.

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Стимуляція точки G під

"Стиль собачки" цінний ще тим, що він забезпечує максимально глибоке проникнення. Тож задоволення отримуєте ви удвох по повній. Якщо ж ви експериментуватимете й шукатимете нові кути нахилу, то можете стимулювати заповітну точку G, яка дозволить їй отримати незабутній оргазм.

Під час сексу у doggy style не забувай звертати увагу на реакції її тіла. Так ти розумітимеш під яким кутом краще проникати та яким має бути оптимальний темп, який подарує їй якомога більше задоволення.



"Стиль собачки" дозволяє стимулювати точку G / Фото flipboard

Отримуй задоволення та не забувай про те, що doggy style – максимально природна поза для заняття сексом. Тож не потрібно приписувати її використання лише акторам з порнофільмів.