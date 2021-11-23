На щастя, ведуча та психологиня реаліті "Екси", яке виходить на Новому каналі, Наталія Єжова має у своєму арсеналі кілька порад. З їхньою допомогою можна урізноманітнити сексуальне життя. Тож візьми їх на озброєння, якщо виявив певний штиль між вами.

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Передовсім потрібно бути з собою чесним: іноді секс з одним і тим же партнером може стати одноманітним. Воно й не дивно, адже він стає передбачуваним: ти знаєш сценарій, який ви відпрацьовуєте уже не перший місяць, якщо не рік. І саме рутина вкрай негативно впливає на інтимні стосунки у парі. Але все можна змінити. Для цього достатньо додати трішки різноманітності.

1. Діліться своїми бажаннями

Експертка рекомендує кожному з вас взяти по аркушу паперу. На ньому варто занотувати по 10 своїх бажань, пов'язаних з сексом. Після цього обміняйтеся листками, щоб перевірити, скільки пунктів збігаються.

Це крутий метод для тих, хто не надто охоче обговорює секс. Так, за допомогою листка і ручки, можна поділитися своїми найзаповітнішими бажаннями. Метод безпрограшний.

2. Дивіться разом еротичні фільми

Але тут варто розуміти, що психологиня має на увазі не порно, а саме еротику. Такі стрічки дозволяють кожному з вас дофантазувати те, що не показали на екрані. Тож не дивно, що після спільного перегляду відповідних фільмів у вас може виникнути бажання зайнятися сексом.

Ми ж рекомендуємо взяти на озброєння класику. Еротичні фільми кінця 90-х та початку 2000-х подарують не лише сексуальну, а й естетичну насолоду.



Спробуйте разом подивитися еротичне кіно / Фото bruce mars

3. Читайте книжки з еротичним підтекстом

Ще один крутий метод – разом читати книжки, в яких описуються сексуальні сцени. Це дозволить в уяві прокрутити, як би це могло бути наяву. Найкраще, що ви можете зробити удвох, – кожен окремо взятися за прочитання. А після цього можете обговорити те, що вам сподобалося та спробувати втілити у життя те, що мав на увазі автор.

4. Сходіть у секс-шоп

І тут мовиться не про сором'язливу прогулянку поміж вітрин з іграшками для дорослих. Експертка рекомендує підібрати для себе ті аксесуари та пристосування, які дозволять зробити ваш секс яскравішим. Якщо ви чогось не розумієте або не впевнені – не соромтеся звернутися по допомогу до консультанта. Він однозначно допоможе вам підібрати саме те, що потрібно.



Завітайте удвох до секс-шопу / Фото Gabor Papp

5. Візьміть на озброєння Камасутру

Якщо тобі здається, що ви перепробували геть усі пози, то так тільки здається. Достатньо заглянути до Камасутри, щоб збагнути, скільки ще непізнаного перед вами. А ще ця книжка може допомогти прокачати улюблені позиції, які з часом приїлися. Усе це дозволить отримувати ще більше задоволення від цього приємного процесу.

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Візьми на озброєння поради від експертки Наталії Єжової. З їхньою допомогою тобі вдасться не лише прокачати своє сексуальне життя, а й отримувати від нього максимум задоволення. Хіба потрібно більше?