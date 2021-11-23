К счастью, ведущая и психолог реалити "Эксы", выходящего на Новом канале, Наталия Ежова имеет в своем арсенале несколько советов. С их помощью можно разнообразить сексуальную жизнь. Итак, возьми их на вооружение, если обнаружил определенный штиль между вами.

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Прежде всего, нужно быть с собой честным: иногда секс с одним и тем же партнером может стать однообразным. Оно не удивительно, ведь он становится предсказуемым: ты знаешь сценарий, который вы отрабатываете уже не первый месяц, если не год. И именно рутина очень негативно влияет на интимные отношения в паре. Но все можно изменить. Для этого достаточно добавить немного разнообразия.

1. Делитесь своими желаниями

Эксперт рекомендует каждому из вас взять по листу бумаги. На нем следует записать по 10 своих желаний, связанных с сексом. После этого обменяйтесь ими, чтобы проверить, сколько пунктов совпадают.

Это крутой метод для тех, кто не очень охотно обсуждает секс. Да, с помощью листа и ручки, можно поделиться своими самыми заветными желаниями. Метод беспроигрышный.

2. Смотрите вместе эротические фильмы

Но здесь следует понимать, что психолог подразумевает не порно, а именно эротику. Такие ленты позволяют каждому из вас дофантазировать, что не показали на экране. Не удивительно, что после совместного просмотра соответствующих фильмов у вас может возникнуть желание заняться сексом.

Мы же советуем взять на вооружение классику. Эротические фильмы конца 90-х и начала 2000-х подарят не только сексуальное, но и эстетическое наслаждение.



Попробуйте вместе посмотреть эротическое кино / Фото bruce mars

3. Читайте книги с эротическим подтекстом

Еще один крутой метод – вместе читать книги, в которых описываются сексуальные сцены. Это позволит в воображении прокрутить, как бы это могло быть наяву. Лучшее, что вы можете сделать вдвоем, – каждый отдельно взяться за прочтение. А после этого можете обсудить то, что вам понравилось, и попытаться воплотить в жизнь то, что имел в виду автор.

4. Сходите в секс-шоп

И здесь говорится не о стеснительной прогулке между витринами с игрушками для взрослых. Эксперт рекомендует подобрать для себя те аксессуары и приспособления, которые позволят сделать ваш секс ярче. Если вы чего-то не понимаете или не уверены – не стесняйтесь обратиться за помощью к консультанту. Он однозначно поможет вам подобрать именно то, что нужно.



Посетите вдвоем секс-шоп / Фото Gabor Papp

5. Возьмите на вооружение Камасутру

Если тебе кажется, что вы перепробовали все позы, то так только кажется. Достаточно заглянуть в Камасутру, чтобы понять, сколько еще непознанного перед вами. А еще эта книга может помочь прокачать любимые позиции, которые со временем приелись. Все это позволит получать еще большее удовольствие от этого приятного процесса.

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