Найважливіші типи елегантного чоловічого взуття

Упродовж всієї історії взуття використовували не тільки для захисту ніг, а й щоб заявити статус, багатство і стиль носія. Особливо коли мова йшла про елегантного носія. Тому певне чоловіче взуття завжди було основним елементом офіційного одягу та самопрезентації. Яке ж взуття можна виокремити сьогодні?

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Оксфорди

Щоб ти міг їх чітко ідентифікувати та краще знати, з чим маєш справу і що тобі найбільше пасує, ти маєш знати, що оксфорди мають язички для люверсів, пришиті під устілкою. Вони утворюють літеру V у системі шнурівки. Це незамінне взуття, коли мовиться про офіційний одяг, оскільки надає тобі елегантної й чіткої форми.

Як вони з'явилися? Якось студенти Оксфордського університету, втомившись від жорстких черевиків на високих підборах, вирішили шукати інший тип взуття, яке було б більш зручним для носіння в кампусі. І розробили його собі. Вони взяли черевики Oxonian і додали до них бічні вентиляційні отвори, які згодом перетворилися на шнурки. Пізніше ці бічні шнурки перенесли на верх, а також занизили каблук.

які згодом перетворилися на шнурки. Пізніше ці бічні шнурки перенесли на верх, а також занизили каблук. Історично взуття на високих підборах мало демонструвати статус чоловіка. Чим вище взуття – тим вищий статус. Однак, віддаючи перевагу комфорту, студенти обрали оновлений стиль з низьким зрізом і відкритими щиколотками. Це була ознака бунтарства і сучасності, яка з часом стала еталоном елегантності.



Оксфорди / Фото Cortesía

Дербі

Під час наполеонівських воєн прусський офіцер Гебхард Леберехт фон Блюхер (до слова, термін "блюхер" і досі використовують для опису дербі, особливо в США) розробив черевики з двома шкіряними клаптями під щиколотками, які можна було зашнурувати між собою. Тобто, використовувалася відкрита система шнурівки. Таким чином, дербі, як правило, мають більш просторий верх. Цей дизайн позиціюють як еволюцію оксфордів, як відповідь тим, хто вважав цю модель дещо незручною.

Є й інша версія: мовляв, нововведення вигадав Едвард Сміт-Стенлі, 14-й граф Дербі. Мабуть, він був людиною з великими розмірами, і його великі ступні ускладнювали носіння черевиків. У відповідь на це його шевці розробили черевики з відкритими шнурками, які краще підходили для його ніг.

і його великі ступні ускладнювали носіння черевиків. У відповідь на це його шевці розробили черевики з відкритими шнурками, які краще підходили для його ніг. Зараз дербі – це окраса надзвичайно витонченого силуету, який чудово поєднується з костюмами, брюками або чінос.



Дербі / Фото Cortesía

Монки

Взуття, яке можна одягати чи не одягати, але воно завжди матиме надзвичайно стильний вигляд на різних заходах, від весілля до званої вечері. Крім того, це одні з найзручніших туфель, які ти тільки можеш мати.

Якщо зазирнути в історію, то ця модель була прийнята європейськими монахами багато століть тому з набагато більш практичних причин, ніж вишуканість, якої прагнуть сьогодні. Цей стиль взуття розвинувся як закрита версія традиційних сандалій, коли ченці шукали більш захисне взуття.

багато століть тому з набагато більш практичних причин, ніж вишуканість, якої прагнуть сьогодні. Цей стиль взуття розвинувся як закрита версія традиційних сандалій, коли ченці шукали більш захисне взуття. Згодом чоловіки перейняли цей стиль як альтернативний дизайн. За конструкцією це щось середнє між оксфордом і мокасином, тобто без шнурків, але з язичком або верхом – як закрите взуття.



Монки / Фото Cortesía