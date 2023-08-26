Важнейшие типы элегантной мужской обуви

На протяжении всей истории обувь использовалась не только для защиты ног, но и для того, чтобы заявить статус, богатство и стиль носителя. Особенно когда речь шла об элегантном носителе. Поэтому определенная мужская обувь всегда была основным элементом официальной одежды и самопрезентации. Какую же обувь можно выделить сегодня?

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Оксфорды

Чтобы ты мог их четко идентифицировать и лучше знать, с чем имеешь дело и что тебе больше всего подходит, ты должен знать, что на оксфордах есть язычки для люверсов, пришитые под стелькой. Они образуют букву V в системе шнуровки. Это незаменимая обувь, когда речь об официальной одежде, поскольку придает тебе элегантную и четкую форму.

Как они появились? Как-то студенты Оксфордского университета, устав от жестких ботинок на высоком каблуке, решили искать другой тип обуви, которая была бы более удобной для ношения в кампусе. И разработали его. Они взяли ботинки Oxonian и добавили к ним боковые вентиляционные отверстия, которые впоследствии превратились в шнурки. Позже эти боковые шнурки перенесли на верх, а также снизили каблук.

которые впоследствии превратились в шнурки. Позже эти боковые шнурки перенесли на верх, а также снизили каблук. Исторически обувь на высоком каблуке должна была демонстрировать статус мужчины. Чем выше обувь – тем выше статус. Однако, предпочитая комфорт, студенты выбрали обновленный стиль с низким срезом и открытыми лодыжками. Это был признак бунтарства и современности, который с течением времени стал эталоном элегантности.



Оксфорды / Фото Cortesía

Дерби

Во время наполеоновских войн прусский офицер Гебхард Леберехт фон Блюхер (к слову, термин "блюхер" до сих пор используют для описания дерби, особенно в США) разработал ботинки с двумя кожаными лоскутами под щиколотками, которые можно было зашнуровать между собой. То есть использовалась открытая система шнуровки. Таким образом, дерби, как правило, имеют более просторный верх. Этот дизайн позиционируется как эволюция оксфордов, как ответ тем, кто счел эту модель несколько неудобной.

Есть и другая версия: мол, нововведение придумал Эдвард Смит-Стэнли, 14-й граф Дерби. По-видимому, он был человеком с большими размерами, и его большие ступни усложняли ношение ботинок. В ответ на это его сапожники разработали ботинки с открытыми шнурками, которые лучше подходили для его ног.

и его большие ступни усложняли ношение ботинок. В ответ на это его сапожники разработали ботинки с открытыми шнурками, которые лучше подходили для его ног. Сейчас дерби – это украшение необычайно изящного силуэта, который прекрасно сочетается с костюмами, брюками или чиносами.



Дерби / Фото Cortesía

Монки

Обувь, которую можно одевать или не одевать, но она всегда будет иметь чрезвычайно стильный вид на разных мероприятиях, от свадьбы и до званого ужина. Кроме того, это одни из самых удобных туфель, которые ты только можешь иметь.

Если заглянуть в историю, то эта модель была принята европейскими монахами много веков назад по гораздо более практическим причинам, чем изысканность, к которой стремятся сегодня. Этот стиль обуви развился как закрытая версия традиционных сандалий, когда монахи искали более защитную обувь.

много веков назад по гораздо более практическим причинам, чем изысканность, к которой стремятся сегодня. Этот стиль обуви развился как закрытая версия традиционных сандалий, когда монахи искали более защитную обувь. Впоследствии мужчины переняли этот стиль как альтернативный дизайн. По конструкции это нечто среднее между оксфордом и мокасином, то есть без шнурков, но с язычком или верхом – как закрытая обувь.



Монки / Фото Cortesía