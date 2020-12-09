Наукові відкриття – не така вже й рідкість. Але не про всі ми дізнаємося. Річ у тім, що часто відкриття кладуть у "довгу шухляду" на роки, а бува й на сотні років. А ще ж є такі винаходи, про які всі знають, але – не вважають їх цікавими.

Історія знає приклади, коли відкриттів не помічали або ігнорували як безнадійні. А якби оцінили їх належно, наше життя круто змінилася б. Men 24 розповість про кілька таких, у цьому ж матеріалі – про електромобілі.

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Електромобілі

Коли чуємо про електромобілі, кого згадуємо одразу? Звісно, Ілона Маска та його Tesla. Але він далеко не перший, хто зробив електрокар. І ми зараз не говоримо про спроби Honda чи Toyota, не про радянські концепти, а про…

Кінець XIX – початок XX століття. Не повіриш, але тоді електромобілі були поширеними й куди більш доступними, ніж машини з бензиновим двигуном.

На початку XX століття Томас Едісон, винахідник і засновник General Electric, навіть об'єднався з Генрі Фордом, засновником компанії Ford, щоб зробити доступні електромобілі. Але…



Електромобілі початку XX століття – тоді вони вже почали виходити з моди / Фото wikidata

Але прийшов 1901 рік. У Техасі в США знайшли величезні родовища нафти, вартість цієї сировини різко впала. І виробляти машини з двигунами внутрішнього згоряння стало вигідніше, ніж електричні.

Попит на електромобілі впав ще й через те, що тодішні акумулятори заряд тримали дуже мало часу, а заряджалися ну дуже довго.

Чи змінився б світ, якби електромобілі стали мейнстрімом, а не авто на бензині? Безумовно. Не було б так багато воєн через нафту – ні в Кувейті, ні в Іраку, ні в Лівії. А ще наші міста були б чистішими та зеленішими.

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