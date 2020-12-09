Научные открытия – не такая уж редкость. Но не обо всех мы узнаем. Дело в том, что часто открытия кладут в "долгий ящик" на годы, а порой и на сотни лет. А еще есть такие изобретения, о которых все знают, но – не считают их интересными.

История знает примеры, когда открытий не замечали или игнорировали как безнадежные. А если бы оценили их по достоинству, наша жизнь круто изменилась бы. Men 24 расскажет о нескольких таких, в этом же материале – об электромобилях.

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Электромобили

Когда слышим об электромобилях, кого вспоминаем сразу? Конечно, Илона Маска и его Tesla. Но он далеко не первый, кто сделал электрокар. И мы сейчас не говорим про попытки Honda или Toyota, не про советские концепты, а про...

Конец XIX – начало XX века. Не поверишь, но тогда электромобили были распространены и куда более доступны, чем машины с бензиновым двигателем.

В начале XX века Томас Эдисон, изобретатель и основатель General Electric, даже объединился с Генри Фордом, основателем компании Ford, чтобы сделать больше электромобилей. Но...



Электромобили начала XX века – тогда они уже начали выходить из моды / Фото wikidata

Но пришел 1901 год. В Техасе в США нашли огромные месторождения нефти , стоимость этого сырья резко упала. И производить машины с двигателями внутреннего сгорания стало выгоднее, чем электрические.

Спрос на электромобили упал еще и потому, что тогдашние аккумуляторы заряд держали очень мало времени, а заряжались ну очень долго.

Изменился бы мир, если бы электромобили стали мейнстримом, а не авто на бензине? Безусловно. Не было бы так много войн за нефть – ни в Кувейте, ни в Ираке, ни в Ливии. А еще наши города были бы чище и зеленее.