Їх британська акторка зробила для глянцевого журналу ELLE. На фотографіях, які Елла Пернелл виклала у своєму інстаграмі, вона позує у спокусливих образах.

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Зірка "Фолауту" розбурхала мережу

27-річна акторка поділилася всього трьома кадрами. На одному з них Пернелл позує у варіації на тему смокінга, але без низу. Вона лежить у цьому образі на ліжку, що дозволяє нам сповна насолодитися її розкішними ніжками.

На другому фото вона позує зі своїм колегою по "Фолауту" Аароном Мотеном. Будемо відвертими, ми б були дуже не проти бути на його місці під час цих знімань. А сам кадр надзвичайно органічний і дозволяє нам побачити, що для нього акторка змінила свій образ.

А ним ми можемо насолоджуватися на третьому фото. На ньому Елла позує у спокусливій чорній сукні зі сміливим вирізом у зоні декольте. Максимально вишукано та жодної вульгарності. Все те, що подобається справжнім естетам!

Елла Пернелл виклала у мережу спокусливі фото / Фото ELLE

Підписники британської акторки у захваті від зйомки. Вони буквально засипали Еллу Пернелл компліментами, вихваляючи її красу та стиль. Ось лише декілька з них:

"О, Боже, ви обоє маєте приголомшливий вигляд";

"Маєте вигляд дуже сучасних королівських осіб";

"Ого, ви обоє маєте приголомшливий вигляд!!! Мої улюблені герої серіалу "Фолаут";

"Красуня";

"Я не можу дочекатися другого сезону";

"Перше фото розриває мережу".

Були також і ті, кого цікавило, чи не зустрічається Елла з Аароном: "Чи можете ви бути справжньою парою, щоб мої мрії фанатки "Фолауту" здійснилися?"

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А як тобі фото Елли Пернелл? Якщо також припали до душі, то закликаємо не зволікати. Негайно підписуйся на неї в інстаграмі, щоб не пропустити нові публікації британської актриси.