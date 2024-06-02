Их британская актриса сделала для глянцевого журнала ELLE. На фотографиях, которые Элла Пернелл выложила в своем инстаграме, она позирует в соблазнительных образах.

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Звезда "Фолаута" взбудоражила сеть

27-летняя актриса поделилась всего тремя кадрами. На одном из них Пернелл позирует в вариации на тему смокинга, но без низа. Она лежит в этом образе на кровати, что позволяет нам сполна насладиться ее роскошными ножками.

На втором фото она позирует со своим коллегой по "Фолауту" Аароном Мотеном. Будем откровенными, мы бы были очень не против быть на его месте во время этих съемок. А сам кадр чрезвычайно органичен и позволяет нам увидеть, что для него актриса изменила свой образ.

А им мы можем наслаждаться на третьем фото. На нем Элла позирует в соблазнительном черном платье со смелым вырезом в зоне декольте. Максимально изысканно и никакой пошлости. Все то, что нравится настоящим эстетам!

Элла Пернелл выложила в сеть соблазнительные фото / Фото ELLE

Подписчики британской актрисы в восторге от съемки. Они буквально засыпали Эллу Пернелл комплиментами, восхваляя ее красоту и стиль. Вот лишь несколько из них:

"О, Боже, вы оба выглядите потрясающе";

"Вы выглядите очень современными королевскими особами";

"Ого, вы оба выглядите потрясающе!!! Мои любимые герои сериала "Фолаут";

"Красавица";

"Я не могу дождаться второго сезона";

"Первое фото разрывает сеть".

Были также и те, кого интересовало, не встречается ли Элла с Аароном: "Можете ли вы быть настоящей парой, чтобы мои мечты фанатки "Фолаута" осуществились?"

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