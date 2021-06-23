На світлинах Емілі Ратажковскі позує у трусиках з квітковим принтом. Доповнити сексуальний образ модель вирішила рукавичками у тон до спідньої білизни. А максимальної ефектності кадрам додає той факт, що позує Емілі топлес.

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Не дивно, що підписники Емілі Ратажковскі за лічені години залишили майже пів мільйона лайків. Також вони були максимально щедрими на коментарі та компліменти. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:

"Боже, мені подобаються усі фото";

"Надзвичайно круто";

"Неймовірно приваблива";

"Закоханий у тебе";

"Справжня королева";

"Ну не можна бути настільки вродливою";

"Небезпечна дівчина".

Просто неможливо стримувати захвату. Емілі Ратажковскі вражає своїми спокусливими вигинами та продовжує захоплювати свою багатомільйонну армію прихильників. Ми, до слова, рекомендуємо і тобі підписатися на модель, щоб не пропустити нову порцію гаряченького від неї!

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