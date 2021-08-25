Епічні вибухи і хижі чорні діри: спростовуємо міфи про космос, вигадані для кіно

Космос – це не тільки астрономія і суміжні науки. Безмежна й незвідана далечінь вабить допитливий людський розум. Тож і не дивно, що про космос маємо чимало популярних фільмів.

Та от біда, чомусь творці цих фільмів забувають закони фізики. Причому часто цілком свідомо – задля гарної картинки та емоційного звуку.

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Вибухи в космосі

Потужний космічний вибух на великому екрані зі значною роздільною здатністю – хто ж відмовиться таке побачити? Та от яка штука: якщо глянути крізь призму науки, то побачимо, що таких вибухів бути не може.

На Землі – так, інша справа: тут працює земна гравітація, тут є повітря, у якому дуже горючий кисень, є тиск атмосфери. Саме тому під час вибуху вогонь розлітається, а потім наче стискається назад.

У космосі цього всього немає, тож і вибух матиме вигляд кулі, яка постійно розширюється. І видовище те вражати не буде, адже кисню у космосі практично немає, а отже й горіти нічому.



Чорна діра у фантазії художника / Фото shutterstock

Чорні діри все навколо засмоктують

У фільмах часто показують чорні діри як темні провалля з вихором, що затягує в себе все довкола. І втекти від нього, звісно, зась. Насправді все не так: чорна діра – це такий же об'єкт у космосі, як, скажімо, планета чи зірка.

Особливість її в тім, що сила тяжіння там прямо пропорційна масі. На хлопський розум, чорна діра не здатна притягнути будь-чого більше, ніж дозволяє її розмір.

Якщо замінити Сонце на аналогічного розміру чорну діру, Земля, звісно, загине – замерзне. Але чорна діра її не поглине.

Бо від неї не відбиваються фотони (сонячне світло) – знову ж таки, через значну силу тяжіння.

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