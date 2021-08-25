Эпические взрывы и хищные черные дыры: опровергаем мифы о космосе, придуманные для кино

Космос – это не только астрономия и смежные науки. Безграничная и неизведанная даль влечет пытливый человеческий ум. Поэтому неудивительно, что о космосе есть немало популярных фильмов.

Но вот беда, почему-то создатели этих фильмов забывают законы физики. Причем часто вполне сознательно – ради хорошей картинки и эмоционального звука.

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Взрывы в космосе

Мощный космический взрыв на большом экране с большим разрешением – кто же откажется такое увидеть? Но вот какая штука: если взглянуть сквозь призму науки, то увидим, что таких взрывов быть не может.

На Земле – да, другое дело: здесь работает земная гравитация, есть воздух с очень горючим кислородом, есть давление атмосферы. Именно поэтому во время взрыва огонь разлетается, а потом словно сжимается обратно.

В космосе этого всего нет, поэтому и взрыв будет выглядеть как шар, что постоянно расширяется. И зрелище то впечатлять не будет – ведь кислорода в космосе практически нет, а значит и гореть нечему.



Черная дыра в фантазии художника / Фото shutterstock

Черные дыры все вокруг засасывают

В фильмах часто показывают черные дыры как темные провалы с вихрем, что затягивает в себя все вокруг. И уйти от него, конечно, нельзя. На самом деле все не так: черная дыра – такой же объект в космосе, как, скажем, планета или звезда.

Особенность ее в том, что сила притяжения там прямо пропорциональна массе. Проще говоря, черная дыра не способна привлечь ничего более, чем позволяет ее размер.

Если заменить Солнце на аналогичного размера черную дыру, Земля, конечно, погибнет – замерзнет. Но черная дыра ее не поглотит.

Потому что от нее не отражаются фотоны (солнечный свет) – опять же, из-за значительной силы притяжения.

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