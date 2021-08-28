На фото 34-річна модель позує в еротичному боді. Воно виграшно підкреслює бездоганні форми Сніжани Онопко, про що свідчить неабиякий захват підписників красуні. Сам же кадр зібрав понад 48 тисяч лайків, і це число росте з кожним днем.

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Спокусливе фото Сніжани Онопко шалено сподобалося її підписникам. Тож не дивно, що вони були максимально щедрими на компліменти. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Гаряча";
  • "Приголомшлива";
  • "Солоденька крихітка";
  • "Супержінка та супермодель";
  • "Чарівна Сніжана";
  • "Як завжди красива";
  • "Леді в чорному";
  • "Надзвичайно сексуальна";
  • "Чарівна королева".

Сніжана Онопко знялася у спокусливому боді
Сніжана Онопко знялася в еротичному боді / Фото з інстаграму Онопко

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Ми у захваті від Сніжани Онопко. Тож закликаємо тебе підписатися на чарівну українську модель. Гарантуємо, тобі сподобаються фото, які вона викладає на своєму інстаграмі.