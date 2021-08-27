Слідкувати за DJ NANA в інстаграмі – суцільне задоволення. 35-річна Анастасія Кумейко регулярно викладає в мережі гарячі фото, які миттєво розбурхують її підписників. Не став винятком останній кадр. На ньому вона позує у костюмі. Особливої пікантності додає той факт, що піджак красуня одягнула на голе тіло. Це треба бачити!

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Підписникам DJ NANA шалено сподобалося фото красуні. Тож вони не лише засипали її лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Яка неймовірна укладка";

"Неймовірно";

"Ефектно. Нема слів";

"Залізна сексі-леді";

"Хороша дівчинка";

"Шик і блиск";

"Вогненна. Яка ж ти крута";

"Просто бомба";

"Тема грудей розкрита не до кінця".



DJ NANA приміряла піджак на голе тіло / Фото з інстаграму DJ NANA

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Сперечатися не будемо з останнім коментарем. Але будемо відвертими, часткова оголеність залишає певну загадковість. Підпишися на DJ NANA. Тобі сподобаються світлини, які вона публікує в мережі.