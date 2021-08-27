Слідкувати за DJ NANA в інстаграмі – суцільне задоволення. 35-річна Анастасія Кумейко регулярно викладає в мережі гарячі фото, які миттєво розбурхують її підписників. Не став винятком останній кадр. На ньому вона позує у костюмі. Особливої пікантності додає той факт, що піджак красуня одягнула на голе тіло. Це треба бачити!

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Підписникам DJ NANA шалено сподобалося фото красуні. Тож вони не лише засипали її лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Яка неймовірна укладка";
  • "Неймовірно";
  • "Ефектно. Нема слів";
  • "Залізна сексі-леді";
  • "Хороша дівчинка";
  • "Шик і блиск";
  • "Вогненна. Яка ж ти крута";
  • "Просто бомба";
  • "Тема грудей розкрита не до кінця".

DJ NANA знялася у піджаку на голе тіло
DJ NANA приміряла піджак на голе тіло / Фото з інстаграму DJ NANA

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Сперечатися не будемо з останнім коментарем. Але будемо відвертими, часткова оголеність залишає певну загадковість. Підпишися на DJ NANA. Тобі сподобаються світлини, які вона публікує в мережі.