Ferrari Monza SP1: як виглядає найкрасивіший автомобіль у світі, згідно з наукою – фото

Якщо ти прихильник автомобілів, то повинен запам'ятати собі цю Farrari. Якщо вірити експертам, то саме Monza SP1 – найкрасивіше авто у світі. Розповідаємо, чому вони дійшли до такого висновку, і до чого тут Леонардо Да Вінчі.

Учені використали золотий перетин, щоб визначити найкрасивіше авто. І ним, як ти вже зрозумів, виявився Ferrari Monza SP1.

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Якщо думати про найкрасивіші автомобілі у світі, то чомусь нам на думку спадають Aston Martin Джеймса Бонда, а також Джон Вік з його Mustang. А також безліч класичних автівок 60-х – 70-х років минулого століття. Але Carwow хотіла зробити ще один крок для визначення найкрасивішого авто. Для цього вона скористалася методом, який популярний у всьому світі не одну тисячу років.



Monza SP1 найкрасивіший з-поміж 197 найкращих авто за останні 70 років / Фото Ferrari

Щоб знайти найкрасивіше у світі авто, використовували золотий перетин, створений понад 2500 років тому. Загалом аналізували 197 найкращих автомобілів за останні 70 років.

Що таке золотий перетин?

Золотий перетин – метод, який використовується для вимірювання "ідеальних пропорцій" у творах мистецтва, сценах фільмів, скульптурах або навіть людях. Тож Ferrari Monza SP1 сміливо можна назвати досконалим авто у плані зовнішнього вигляду.



Monza SP1 можна сміливо назвати досконалим авто у плані зовнішнього вигляду / Фото Ferrari

Дослідження показало, що машина, випущена обмеженим тиражем у 500 одиниць, – "автомобіль, найближчий до досконалості математичного дизайну у світі", з показником 61,75 відсотка.

Ferrari Monza SP1 – також єдиний автомобіль у першій десятці, яка була розроблена протягом останнього десятиліття. На другій позиції – Ford GT40, на третій – Ferrari 330 GTC Speciale. До десятки також увійшли Lotus Elite, Ferrari 250 GTO, Chevrolet Corvette C2 (Stingray), Ferrari 330 P4, Alfa Romeo Alfetta, Lamborghini Miura і, нарешті, Maserati Indy.



Загалом випустили 500 таких Ferrari Monza SP1 / Фото Ferrari

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Що взяли до уваги при виборі автомобіля?

Нагадаємо, що золотий перетин використовувався для створення справжніх витворів мистецтва. Наприклад, Створення Адама Мікеланджело на стелі Сикстинської капели, скульптура Давид або картина Мона Ліза у Луврі.

Експерти відстежували 14 унікальних точок на передній частині кожного автомобіля, приділяючи особливу увагу фарам, зовнішнім дзеркалам і куту лобового скла. Після того, як ці точки визначили, відстань між ними виміряли, а дані ввели в комп'ютер. Усе для того, щоб визначити, яка з машин мала розміри, близькі до золотого перетину, який у минулому використовував грецький математик Евклід, архітектори, художники та навіть да Вінчі.



Для визначення найкрасивішого авто використовували 14 унікальних точок / Фото Ferrari

Не дивно, що 4 різні моделі Ferrari посіли місце у списку 10 найкрасивіших автомобілів у світі. Але слід бути відвертими, досліджували лише 197 автомобілів. Тому не виключено, що повз увагу експертів пройшли інші, не менш красиві машини.

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