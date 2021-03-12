Если ты поклонник автомобилей, то должен запомнить себе эту Farrari. Если верить экспертам, то именно Monza SP1 – самое красивое авто в мире. Рассказываем, почему они пришли к такому выводу, и при чем здесь Леонардо Да Винчи.

Ученые использовали золотое сечение, чтобы определить самое красивое авто. И им, как ты уже понял, оказался Ferrari Monza SP1.

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Если думать о самых красивых автомобилях в мире, то почему-то нам на ум приходят Aston Martin Джеймса Бонда, а также Джон Уик с его Mustang. А также множество классических автомобилей 60-х – 70-х годов прошлого века. Но Carwow хотела сделать еще один шаг для определения самого красивого авто. Для этого она воспользовалась методом, который популярен во всем мире не одну тысячу лет.



Monza SP1 сам ы й красивый среди 197 лучших авто за последние 70 лет / Фото Ferrari

Чтобы найти самое красивое в мире авто, использовали золотое сечение, созданное более 2500 лет назад. В общем анализировали 197 лучших автомобилей за последние 70 лет.

Что такое золотое сечение?

Золотое сечение – метод, используемый для измерения "идеальных пропорций" в произведениях искусства, сценах фильмов, скульптурах или даже людях. Поэтому Ferrari Monza SP1 смело можно назвать совершенным авто в плане внешнего вида.



Monza SP1 можно смело назвать совершенным авто в плане внешнего вида / Фото Ferrari

Исследование показало, что машина, выпущенная ограниченным тиражом в 500 единиц, – "автомобиль, ближайший к совершенству математического дизайна в мире", с показателем 61,75 процента.

Ferrari Monza SP1 – также единственный автомобиль в первой десятке, который был разработан в течение последнего десятилетия. На второй позиции – Ford GT40, на третьей – Ferrari 330 GTC Speciale. В десятку также вошли Lotus Elite, Ferrari 250 GTO, Chevrolet Corvette C2 (Stingray), Ferrari 330 P4, Alfa Romeo Alfetta, Lamborghini Miura и, наконец, Maserati Indy.



В общем выпустили 500 таких Ferrari Monza SP1 / Фото Ferrari

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Что приняли во внимание при выборе автомобиля?

Напомним, что золотое сечение использовался для создания настоящих произведений искусства. Например, Сотворение Адама Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы, скульптура Давид или картина Мона Лиза в Лувре.

Эксперты отслеживали 14 уникальных точек на передней части каждого автомобиля, уделяя особое внимание фарам, наружным зеркалам и углу лобового стекла. После того как эти точки определили, расстояние между ними измерили, а данные ввели в компьютер. Все для того, чтобы определить, какая из машин имела размеры, близкие к золотому сечению, которое в прошлом использовал греческий математик Евклид, архитекторы, художники и даже да Винчи.



Для определения самого красивого авто использовали 14 уникальных точек / Фото Ferrari

Неудивительно, что 4 различные модели Ferrari заняли место в списке 10 самых красивых автомобилей в мире. Но следует быть откровенными, исследовали лишь 197 автомобилей. Поэтому не исключено, что мимо внимания экспертов прошли другие, не менее красивые машины.