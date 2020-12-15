Усередині кожного чоловіка сидить маленький хлопчик. І якщо в дитинстві він захоплювався іграшковими машинками, то з віком його вражають справжні суперкари. Ці автомобілі поєднують у собі не лише крутий самобутній дизайн, а й неймовірну потужність. Дивися на Men 24, як виглядають 10 найшвидших автомобілів у світі!

Якщо швидкість – твоє друге ім'я, то новий матеріал Men 24 тобі однозначно сподобається. У ньому ми зібрали 10 найшвидших автомобілів у світі. Це просто щось божевільне!

Варте уваги Розкіш на колесах: Bugatti представила лімітований Chiron Sport "Les Légendes du Ciel"

1. Bugatti Chiron Super Sport 300+ 2020 року

Bugatti – це Dodge серед гіперкарів, який постійно знаходить способи домогтися ще більшої продуктивності від одного конкретного двигуна. Його 8,0-літровий двигун W16 з чотирициліндровим турбонаддувом шокував нас у Veyron і Veyron Super Sport – двох автомобілях, які, якби вони все ще випускалися, легко потрапили б у цей список. Але цей "жахливий" двигун перебуває на зовсім іншому рівні у новому Chiron. Super Sport 300+, володіє 1600 кінськими силами й 1180 Нм обертального моменту (на 600 к.с. і 193 Нм більше, ніж в оригінального Veyron). Топовий Chiron розганяється до 100 кілометрів на годину за 2,3 секунди й, як випливає з назви, може розганятися до 300 миль (482 кілометри) на годину. В офіційних тестах Bugatti показав 304 миль (489 кілометрів) на годину.

Максимальна швидкість: 489 кілометрів на годину

0 – 100: 2,3 секунди

Потужність 1600 кінських сил

Крутний момент: 1180 Нм

Ціна: 3,9 мільйона доларів

2. 2021 Koenigsegg Jesko Absolut

Koenigsegg знає дещо про створення "розумних" гіперкарів, і Jesko Absolut – останній тому приклад. Але в той час, як більшість інших автомобілів в цьому списку досягли своєї максимальної швидкості, максимальна швидкість 330 миль (531 кілометр) на годину тут тільки теоретична. Так, це ґрунтується на математиці, але Jesko Absolut ще не подолав 531 кілометр на треку.

Володіючи 1600 к.с. і 1106 Нм обертального моменту від 5,0-літрового V8 з подвійним турбонаддувом і слизьким кузовом, який все ще пропонує значну притискну силу, шведський монстр вартістю 2,8 мільйона доларів має все необхідне для швидкісної їзди. З усім тим, ми не будемо розраховувати, що Jesko дозволять досягти 531 кілометра: найкраще місце на планеті для спроби, випробувальний полігон Ehra-Lessien на півночі центральної Німеччини, належить Volkswagen, материнській компанії Bugatti.

Максимальна швидкість: 531 кілометр на годину

0 – 100: N / A

Потужність 1600 Потужність,

крутний момент: 1106 Нм

Ціна: $ 2,8 млн

3. Hennessey Venom F5 2021 року

Надвисокі швидкості не є виключною прерогативою Європи. Ці божевільні хлопці з Техасу з Hennessey Performance Engineering теж дещо про це знають. У той час, як старий Venom GT на базі Lotus Elise буде розганятися до 266 миль (428 кілометрів) на годину, Hennessey стверджує, що майбутній Venom F5 розженеться до 311 миль (500 кілометрів) на годину, завдяки 6,6-літровому V8 з подвійним турбонаддувом, який видає 1817 к.с. і 1193 Нм обертального моменту. Хоча ціна нижча, ніж у деяких з його європейських конкурентів, починаючи з 1,8 мільйона доларів, Hennessey планує побудувати тільки 24 екземпляри.

Максимальна швидкість: 500 кілометрів на годину

0 – 100: 2,4 секунди

Потужність: 1817 кінських сил

Крутний момент: 1193 Нм

Ціна: 1,8 мільйона доларів

4. 2021 SSC Tuatara

Ах, SSC Tuatara. Неясно, чи претендує компанія на рекорд Гіннеса як найшвидший серійний автомобіль, але немає жодних сумнівів у тому, що гіперкар зі штату Вашингтон має титул найбільшої автомобільної суперечки 2020 року. Автомобіль пройшов класичний двосторонній пробіг і показав у середньому 316 миль (508 кілометрів) на годину, але всього кілька тижнів тому з'явилися чутки, що ці телеметрії та кадри зі спроби не збігаються. SSC заявила, що це була проста помилка, і планує зробити ще одну спробу двостороннього доступу, чого ми з нетерпінням чекаємо.

Хоча ми не можемо бути впевнені у тому, що Tuatara досяг позначки 316, у нього є потужність для такої спроби: 1750 к.с. і 1280 Нм обертального моменту. Ці цифри підходять для автомобіля з ціною в 1,9 мільйона доларів.

Максимальна швидкість: 508 кілометрів на годину

0 – 100: 2,5 секунди

Потужність: 1750 кінських сил

Крутний момент: 1280 Нм

Ціна: 1,9 мільйона доларів

5. Aston Martin Valkirie 2021 року

Aston Martin ніколи по-справжньому не грав у сфері гіперкарів, замість цього задовольнявся створенням чудових і гарних гранд-турів. Valkyrie – це зміна такту, результат партнерства між Aston та його партнером по Формулі-1, Red Bull Racing, зі створення гіперкара світового рівня.

Valkyrie оснащений атмосферним двигуном V12 від Cosworth і гібридною системою для вироблення 1160 к.с. і 664 Нм обертального моменту. Він йде на дуже високих оборотах двигуна, а V12 упаковує "червону межу" на 11000 об/хв. Розігнаний на правильній дорозі, цей Aston із середнім розташуванням двигуна розганяється до 100 км / год за 2,5 секунди та розвиває максимальну швидкість понад 402 кілометри на годину.

Максимальна швидкість: понад 402 кілометри на годину

0 – 100: 2,5 секунди

Потужність: 1160 кінських сил

Крутний момент: 664 Нм

Ціна: 3 мільйони доларів

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6. McLaren Speedtail 2021 року

McLaren знає більше, ніж будь-який інший бренд у цьому списку, про створення рекордних гіперкарів. Легендарний F1 утримував рекорд понад 2 десятиліття, поки не з'явився Bugatti Veyron. Новий McLaren Speedtail не поб'є рекорд F1 з обіцяною максимальною швидкістю 250 миль на годину, але гіперкар потужністю +1036 к.с. і вартістю 2 мільйони доларів, можливо, є найкрасивішим автомобілем в цьому списку. І взагалі, 250 миль (402 кілометри) на годину – це дійсно вражаюче, як і розгін від нуля до 100 за 2,9 секунди. На відміну від Jesko і Venom F5 зі швидкістю 300 з гаком миль на годину, ми не сумніваємося в "розумній" максимальній швидкості Speedtail.

Максимальна швидкість: 402 кілометри на годину

0 – 100: 2,9 секунди

Потужність: 1036 кінських сил

Крутний момент: 848 Нм

Ціна: 2 мільйони доларів

7. 2022 Mercedes-AMG One

Деталі про Mercedes-AMG One залишаються мізерними, за винятком того факту, що німецький автовиробник бере знання безпосередньо від своєї перемоги у чемпіонаті команди Формули 1 і використовує їх у дорожньому автомобілі. Пропонується 1,6-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, 3 електродвигуни та потужність понад 1000 к.с. (або більше) – Mercedes не сказав, який крутний момент виробляє One, але відповідь, ймовірно, кваліфікується як "багато".

One має прогнозовану максимальну швидкість 217 миль (349 кілометрів) на годину і може розігнатися до 100 за 2,6 секунди. Це навряд чи швидко в порівнянні з деякими з автомобілів у цьому списку, але немає жодних сумнівів у тому, що Mercedes-AMG за 2,7 мільйона доларів як і раніше залишається одним з найшвидших автомобілів на планеті.

Максимальна швидкість: 349 кілометрів на годину

0 – 100: 2,6 секунди (розрахункова)

Потужність: понад 1000 кінських сил

Крутний момент: невідомо

Ціна: 2,72 мільйона доларів

8. Родстер Pagani Huayra BC 2020 року

Довгоживучий Pagani Huayra BC Roadster – незвичайний запис у цьому списку. Цей єдиний кабріолет з V12 з середнім розташуванням двигуна все ще може розганятися до 236 миль (379 кілометрів) на годину. Цей варіант Huayra потужністю 791 к.с. з запитуваною ціною у 3,4 мільйона доларів є найкращим з нинішнього модельного ряду Pagani.

Максимальна швидкість: 379 кілометрів на годину

0 – 100: 2,8 секунди (розрахункова)

Потужність: 791 к.с.

Крутний момент: 775 Нм

Ціна: 3,4 мільйона доларів

9. Ferrari SF90 Stradale 2020 року

Ferrari SF90 дивний. Це не наступник LaFerrari, але він оснащений газоелектричною трансмісією і є великим кроком вперед у продуктивності F8 Tributo. Загальна потужність системи становить 986 к.с. в той час, як тільки бензиновий двигун вміщує 590 Нм. SF90 розганяється до 339 кілометрів на годину і може розганятися до 100 за 2,5 секунди, що, безумовно, є флагманськими показниками продуктивності. Ціни на наступника not-a-LaFerrari стартують з 625 000 доларів.

Максимальна швидкість: 339 кілометрів на годину

0 – 100: 2,5 секунди

Потужність: 986 кінських сил (загальна система)

Крутний момент: 590 Нм (тільки бензиновий двигун)

Ціна: 625 000 доларів

10. Lamborghini Sian Roadster 2020 року випуску

Lamborghini побудувала всього 19 Sian Roadster (на додаток до 63 моделей з жорстким дахом), що зробило його одним з найбільш рідкісних автомобілів у цьому списку. Поєднуючи 6,5-літровий двигун V12 від Aventador з 48-вольтовою м'якою гібридною системою, Sian Roadster може розганятися до 350 кілометрів на годину і розганятися до 100 усього за 2,7 секунди. Сумарна потужність від комбінованих джерел живлення становить 819 к.с., а бензиновий двигун – 531 Нм. З такою невеликою кількістю автомобілів, запланованих до виробництва, ми не будемо розраховувати найближчим часом побачити цю машину вартістю 3,6 мільйона доларів у плоті.

Максимальна швидкість: 350 кілометрів на годину

0 – 100: 2,7 секунди

Потужність: 819 кінських сил (загальна система)

Крутний момент: 531 Нм (тільки газовий двигун)

Ціна: 3,6 мільйона доларів

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Ці автомобілі викликають непідкупний захват. Але ми на Men 24 нагадуємо про відповідальне керування автомобілем. Не перевищуй швидкість, а також пам'ятай про ремені безпеки!