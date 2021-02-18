18 лютого народився Енцо Феррарі. Засновник автомобільного бренду, який можна сміливо назвати одним з найпопулярніших у світі, ставився до автомобілів по-особливому. Він знав, що конячка на значку – символ швидкості. Тож справжній автомобіль – той, який однозначно не плентається у хвості під час перегонів. Читай 9 крутих цитат Енцо Феррарі, які пояснять історію автомобілів!

За всіма красивими, інноваційними та швидкими автомобілями Ferrari стоїть конкретна людина з великою мрією та сильною волею. Мовиться про Енцо Феррарі або Коммендаторе, як його ще називали. Він присвятив своє життя гонкам і побудові підприємства Ferrari.

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Енцо Феррарі був харизматичним, а також запам'ятався своїми видатними цитатами, пов'язаними з галуззю автомобілебудування. До твоєї уваги деякі з них. Вони пов'язані не лише з життям засновника бренду, а й спадщиною Ferrari.

Якщо ви можете це уявити, ви можете це зробити.

Цю фразу ти однозначно чув неодноразово. Енцо Феррарі спостерігав за своєю першою гонкою, коли йому було 10 років. Під час перегонів у Болоньї, їх тоді переміг Феліче Наззаро, маленький мрійник відразу ж закохався у гонки. Після служби на війні й одужання від важкої хвороби, Феррарі почав жити своєю мрією. У 1919 році його найняли водієм-випробовувачем у Costruzioni Mecanniche Nazionali. Того ж року він дебютував як автогонщик у гонці з підйому на пагорб, а до 1924 року Енцо заробив свою славу, вигравши Coppa Acerbo за кермом Alfa Romeo RL. Так і збулася дитяча мрія маленького Феррарі. Його ім'я закарбувалося в історії, але тоді Енцо ще не підозрював, що це був лише початок.



У 1924 році Енцо Феррарі виграв Coppa Acerbo за кермом ALfa Romeo / Фото grandprixhistory

Гоночні машини не можна назвати ані красивими, ані некрасивими. Вони стають красивими, коли перемагають.

Енцо Феррарі любив грати зі своїми співробітниками у простенькі інтелектуальні ігри. Він вірив у конкуренцію серед гонщиків Ferrari. Засновник компанії вважав, що якщо його гонщики не будуть упевненими у своєму майбутньому у Ferrari, це зробить їхню гонку кращою. Він поважав своїх хлопців, але робив усе можливе, щоб Ferrari залишалася на вершині.

Аеродинаміка для людей, які не вміють будувати двигуни.

У 1960 році гонщик Поль Фрер сказав Феррарі під час гонки Ле-Мана, що Ferrari 250 TR має обмежену швидкість, оскільки у машини було досить масивне лобове скло. Енцо не розгубився та відповів, що не потрібно турбуватися про аеродинаміку, якщо вдасться побудувати чудовий двигун.



Феррарі вважав, що потрібно будувати потужні двигуни, а морочитися з аеродинамікою / Фото Wikipedia

Гонки – велика манія, задля якої потрібно пожертвувати усім, без зволікання, без коливань.

Перш ніж побудувати велике підприємство Ferrari, Енцо зробив кар'єру гонщика. Тому він без коливань знав усе про те, як "йти ва-банк", жертвуючи усім. Як і пілот першої світової війни Франческо Баракка, від якого Ferrari отримала свій логотип. Після того як Енцо Феррарі виграв перший Circuito del Savio, графиня Баракка запропонувала йому використовувати емблему "Гарцюючий кінь", намальовану на літаку її померлого сина.



Емблема "Гарцюючий кінь" спочатку була намальована на літаку Франческо Баракка / Фото stocklogos

Треба продовжувати працювати безперервно; інакше одні думки про смерть.

Енцо Феррарі присвятив своє життя гонкам і побудові підприємства Ferrari, тому безперервна робота була саме тим, чим він займався. Останньою машиною, яку він схвалив перед смертю у 1988 році, була Ferrari F40. На жаль, Енцо пережив велику частину своєї сім'ї, втративши батька і брата ще до того, як почав брати участь у гонках. Феррарі присвятив свої середньомоторні автомобілі V6 синові Енцо Діно, який помер у віці 24 років.

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Я ніколи не їздив у справжню поїздку, ніколи не брав відпустку. Найкраща відпустка для мене – проведена у майстернях, коли майже всі у відпустці.

А тепер пригадай, коли останнього разу ти ходив у відпустку. Тож годі вже нити про те, що ти страшенно стомився від роботи. Цілком імовірно, ти просто не знайшов ще ту сродну працю, яка надихатиме тебе щодня та щохвилини!



Найкращим відпочинком для Енцо була робота у майстерні / Фото unsplash

Я будую двигуни та прикріплюю до них колеса.

Тут ми знову повертаємося до його думок про аеродинаміку. Усі ці намагання довести автомобіль до лоску, облегшуючи його кузов, створюють ідеальні форми. Усе це змушує автомобільних виробників усе менше думати про те, що саме "конячки" під капотом – те, що чи не найбільше цінують власники автомобілів.

Клієнт не завжди правий.

Ох, ця фраза зігріває душу кожного дизайнера, архітектора та й узагалі того, хто має справу з людьми. Адже нас не один десяток років вчать безапеляційно, що клієнт завжди правий. Але ж іноді так і хочеться пояснити йому, що це не зовсім так.

Епоха гонщиків-джентльменів закінчилася.

Енцо Феррарі однозначно видатний чоловік. Він показав усьому світу, що автомобіль – це не про засіб пересування. Це можливість показати свій нестримний дух, свою силу та міць.

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