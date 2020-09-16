Знаходьмо позитив у тому, що зараз у прокаті не так уже й багато прем'єрних фільмів. Нарешті у тебе є час переглянути стрічки, які стали культовими та вже встигли обрости мільйонною армією прихильників. Ці картини однозначно змусять тебе по-іншому глянути на своє життя.

Ми на Men 24 зібрали 3 культові фільми, які однозначно має подивитися кожен чоловік.

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Бійцівський клуб (Fight Club)

Жанр : драма, трилер, кримінал

: драма, трилер, кримінал Рейтинг : 8.80 (IMDb)

: 8.80 (IMDb) Оцінка Men 24 : 9.2

: 9.2 Країна : США

: США У ролях: Едвард Нортон, Бред Пітт, Хелена Бонем Картер, Міт Лоаф

Перше правило Бійцівського клубу... Гаразд, не будемо уже про це перше правило, яке ти точно десь та й чув, навіть якщо фільм не дивився. Сама ж картина розповідає нам про виснаженого хронічним безсонням співробітника страхової компанії. Він усіма руками чіпляється за можливість нарешті внести бодай якусь іскру у своє життя. І нею став харизматичний продавець мила з дещо збоченою філософією Тайлер Дерден. Він переконаний, що оце ваше самовдосконалення – відверта дурня. Гайда саморуйнуватися. І щоб це робити сповна, вони засновують таємний Бійцівський клуб, який стає до чортиків популярним…

Бійцівський клуб: дивіться офіційний трейлер фільму

Карти, гроші, два стволи (Lock, Stock and Two Smoking Barrels)

Жанр : комедія, кримінал,

: комедія, кримінал, Рейтинг : 8.20 (IMDb)

: 8.20 (IMDb) Оцінка Men 24 : 8,7

: 8,7 Країна : Велика Британія

: Велика Британія У ролях: Джейсон Флемінг, Декстер Флетчер, Нік Моран, Джейсон Стетхем

Буквально нещодавно Гай Річі святкував свій день народження, тож ми просто не могли оминути увагою його круту гангстерську стрічку "Карти, гроші, два стволи".

Чудова стрічка, яка вкотре нагадує усім нам про те, що азартні ігри терпіти не можуть дилетантів. Четверо хлопців назбирали по 25 тисяч фунтів, аби один із них програв усе та навіть більше. Воно й не дивно, адже грав він не аби з ким, а досвідченим шулером і злочинцем, якого усі знають завдяки прізвиську Гарі-Сокира. По завершенні гри хлопець програв 500 тисяч, а на сплату боргу йому дали лише тиждень. Аби вирішити своє фінансове питання, хлопці грабують бандитів, які до того вже пограбували "ботаніків", котрі вирощують марихуану на місцевого наркобарона.

Карти, гроші, два стволи: дивіться офіційний трейлер фільму

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Леон (Léon)

Жанр : бойовик, трилер, драма, кримінал

: бойовик, трилер, драма, кримінал Рейтинг : 8.50 (IMDb)

: 8.50 (IMDb) Оцінка Men 24 : 8,6

: 8,6 Країна : США, Франція

: США, Франція У ролях: Жан Рено, Гарі Олдман, Наталі Портман, Денні Аєлло

Навіть найбрутальніше чоловіче серце може "розтопити" чарівна панянка. Це нам вкотре доводить фільм про професійного убивцю Леона, котрий одного чудового дня познайомився зі своєю сусідкою Матільдою, чию сім'ю розстрілюють поліцейські, замішані у наркоторгівлі. Це знайомство дозволяє кілеру вперше пережити почуття закоханості. Але це ставить під загрозу не тільки його кар'єру, а й життя...

Леон: дивіться офіційний трейлер фільму

Тепер точно не буде відмазки, що тобі нічого дивитися. Тож запасайся попкорном і насолоджуйся культовими фільмами!