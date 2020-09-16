Находи позитив в том, что сейчас в прокате не так уж и много премьерных фильмов. Наконец у тебя есть время посмотреть ленты, которые стали культовыми и уже успели обрасти миллионной армией поклонников. Эти картины однозначно заставят тебя по-другому взглянуть на свою жизнь.

Мы на Men 24 собрали 3 культовые фильмы, которые однозначно должен посмотреть каждый мужчина.

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Бойцовский клуб (Fight Club)

Жанр : драма, триллер, криминал

Рейтинг : 8.80 (IMDb)

Оценка Men 24: 9.2

Страна : США

В ролях : Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонем Картер, Мит Лоаф

Первое правило Бойцовского клуба ... Ладно, не будем уже об этом первом правиле, которое ты точно где-то и слышал, даже если фильм не смотрел. Сама же картина рассказывает нам об истощенном хронической бессонницей сотруднике страховой компании. Он всеми руками цепляется за возможность наконец внести хоть какую-то искру в свою жизнь. И ею стал харизматичный продавец мыла с несколько извращенной философией Тайлер Дерден. Он убежден, что это ваше самосовершенствование – откровенная глупость. Айда саморазрушаться. И чтобы это делать сполна, они основывают тайный Бойцовский клуб, который становится до чертиков популярным ...

Бойцовский клуб: смотрите официальный трейлер фильма

Карты, деньги, два ствола (Lock, Stock and Two Smoking Barrels)

Жанр : комедия, криминал,

Рейтинг : 8.20 (IMDb)

Оценка Men 24 : 8,7

Страна : Великобритания

В ролях : Джейсон Флеминг, Декстер Флетчер, Ник Моран, Джейсон Стэтхэм

Буквально недавно Гай Ричи праздновал свой день рождения, и мы просто не могли обойти вниманием его крутую гангстерскую ленту "Карты, деньги, два ствола".

Замечательная лента, в очередной раз напоминает всем нам о том, что азартные игры терпеть не могут дилетантов. Четверо ребят собрали по 25 000 фунтов, чтобы один из них проиграл все и даже больше. Оно и неудивительно, ведь играл он не абы с кем, а с опытным шулером и преступником, которого все знают по прозвищу Гарри-Топор. По завершении игры парень проиграл 500 000 фунтов, а для уплат ы долга ему дали всего неделю. Чтобы решить свой финансовый вопрос, ребята грабят бандитов, которые до того уже ограбили "ботаников", выращивающих марихуану на местного наркобарона.

Карты, деньги, два ствола: смотрите официальный трейлер фильма

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Леон

Жанр : боевик, триллер, драма, криминал

Рейтинг : 8.50 (IMDb)

Оценка Men 24: 8,6

Страна : США, Франция

В ролях : Жан Рено, Гари Олдман, Натали Портман, Дэнни Аелло

Даже грубое мужское сердце может "растопить" волшебная барышня. Это нам еще раз доказывает фильм о профессиональном убийце Леона. Он в один прекрасный день познакомился со своей соседкой Матильдой, чью семью расстреливают полицейские, замешанные в торговле наркотиками. Это знакомство позволяет киллеру впервые испытать чувство влюбленности. Но это ставит под угрозу не только его карьеру, но и жизнь ...

Леон: смотрите официальный трейлер фильма