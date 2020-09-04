Легендарний і відомий в усьому світі американський бренд мотоциклів Harley-Davidson, історія якого налічує понад 100 років, не залишає абсолютно нікого байдужим. Тож не дивно, що у фільмах часто можна побачити мотоцикли цієї компанії. До твоєї уваги огляд культових фільмів, у яких головні герої їздять на Harley-Davidson.

Ми підозрюємо, що ти не завжди звертаєш увагу на те, на якому транспортному засобі пересувається головний герой фільму. А дарма, адже цей вибір допомагає розкрити характер персонажа. На Men 24 ми зібрали круту добірку культових стрічок, у яких на мотоциклах Harley-Davidson роз'їжджають круті перці!

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Термінатор 2: Судний день, 1991

Harley-Davidson Fat Boy

Так, це той самий мотоцикл, який потрібен Залізному Арні після твоїх одягу та взуття. Саме Harley-Davidson Fat Boy у поєднанні з рушницею Winchester Model 1887 та чорною косухою гармонічно поєднали образ одного з найулюбленіших кіногероїв мільйонів людей по всьому світу. Тепер ти просто зобов'язаний переглянути цю стрічку ще раз. А якщо й собі захочеш поганяти на "Харлеї", то не забувай надягнути шолом. Ти ж не Залізний Арні!

Перший месник: Друга війна, 2014

Harley-Davidson Street

Капітан Америка, як типовий патріот своєї країни, також вибирає Harley-Davidson. У фільмах Marvel можна побачити, як він хвацько та упевнено роз'їжджає на H-D Street 750 – наймолодшій версії американського виробника. Попри те, що цей родстер не надто радісно зустріли справжні фанати марки, наш кіногерой, здається, отримує максимум задоволення від їзди.

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Примарний вершник, 2007

Harley-Davidson chopper

У ще одному фільмі від Marvel головний герой Джонні Блейз заключив угоду з самим Дияволом. Усе це для того, аби врятувати свого батька від смертельної хвороби. Душі вже немає, а батька так і не вдалося врятувати. Минають роки і до дорослого Джонні, якого у фільмі грає Ніколас Кейдж, приходить Диявол, аби забрати обіцяне – його душу. Успішний каскадер перетворюється на Примарного вершника, який після заходу сонця роз'їжджає вулицями на палаючому Harley-Davidson chopper та збирає душі грішників. Стрічка однозначно варта твоєї уваги, якщо ти досі її не бачив.

Гайда запасатися попкорном і насолоджуватися крутими фільмами, які однозначно варті твоєї уваги!