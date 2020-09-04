Легендарный и известный во всем мире американский бренд мотоциклов Harley-Davidson, история которого насчитывает более 100 лет, не оставляет абсолютно никого равнодушным. Неудивительно, что в фильмах часто можно увидеть мотоциклы этой компании. К твоему вниманию обзор культовых фильмов, в которых главные герои ездят на Harley-Davidson.

Мы подозреваем, что ты не всегда обращаешь внимание на то, на каком транспортном средстве передвигается главный герой фильма. А зря, ведь этот выбор помогает раскрыть характер персонажа. На Men 24 мы собрали крутую подборку культовых лент, в которых на мотоциклах Harley-Davidson разъезжают крутые перцы!

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Терминатор 2: Судный день, 1991

Harley-Davidson Fat Boy

Да, это тот самый мотоцикл, который нужен Железному Арни после твоих одежды и обуви. Именно Harley-Davidson Fat Boy в сочетании с ружьем Winchester Model 1887 и черной косухой гармонично соединили образ одного из самых любимых киногероев миллионов людей по всему миру. Теперь ты просто обязан посмотреть этот фильм еще раз. А если тоже захочешь погонять на "Харлее", то не забывай надеть шлем. Ты же не Железный Арни!

Первый мститель: Другая война, 2014

Harley-Davidson Street

Капитан Америка, как типичный патриот своей страны, также выбирает Harley-Davidson. В фильмах Marvel можно увидеть, как он лихо и уверенно разъезжает на HD Street 750 – младшей версии американского производителя. Несмотря на то, что этот родстер не слишком радостно встретили настоящие фанаты марки, наш киногерой, кажется, получает максимум удовольствия от езды.

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Призрачный гонщик, 2007

Harley-Davidson chopper

В еще одном фильме от Marvel главный герой Джонни Блэйз заключил сделку с самим Дьяволом. Все это для того, чтобы спасти своего отца от смертельной болезни. Души уже нет, а отца так и не удалось спасти. Проходят годы и ко взрослому Джонни, которого в фильме играет Николас Кейдж, приходит Дьявол, чтобы забрать обещанное – его душу. Успешный каскадер превращается в Призрачного всадника, который после захода солнца разъезжает по улицам на горящем Harley-Davidson chopper и собирает души грешников. Лента однозначно стоит твоего внимания, если ты до сих пор ее не видел.