Ми не народжуємося фінансово грамотними. Але ми маємо шанси ними стати. Правда, коли ми у стосунках, з цим завжди трохи складніше. Адже тут йдеться про дисципліну відразу двох людей. І не завжди ви однаково ставитеся до грошей.

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Тож далі ми пройдемося по кількох правилах, яких варто дотримуватися кожній парі. З їхньою допомогою ви зможете не лише досягнути фінансового добробуту. У вас ще й буде ще додаткова можливість зміцнити стосунки.

1. Завжди думайте про майбутнє

Воно стосується не лише пар. І передбачає, що не варто жити лише сьогоднішнім днем. Ви повинні розглядати певні рішення з позиції того, що вони вам дадуть у майбутньому. Наприклад, покупка того ж автомобіля або іншої дорогої речі. Те ж буде актуальним для вкладання коштів. Можливо, вам краще спрямувати їх на покупку військових облігацій, а не нових гаджетів.



Поміркуйте над тим, куди можна було б вкласти гроші / Фото wayhomestudio

2. Рішення ухвалює пара

Навіть якщо один із вас заробляє більше грошей, ніж інший, рішення слід ухвалювати удвох. Звичайно ж, якщо не мовиться про подарунок-сюрприз. Це дозволить кожному знати план дій і дійти до спільного знаменника. Адже ви удвох витрачаєте гроші, які не так уже й просто даються. Й удвох маєте можливість ними розпоряджатися.

Пам'ятайте, що найкращий спосіб – обговорення. Домовляйтеся, міркуйте над варіантами. Це дозволить уникнути скандалів, конфліктів і сварок.

3. Ніяких секретів

Важливе правило полягає в тому, щоб не приховувати важливих витрат від партнера. Кожен має право розуміти та знати, якою буде ситуація з сімейним бюджетом. Можливо, слід буде внести певні корективи у ті ж витрати, щоб спокійно до зарплати прожити.

Такий підхід дозволяє уникнути небажаних боргів. Особливо, коли мовиться про бездумне витрачання грошей на кредитці.

4. Встановіть ліміти

Наявність обмежень важлива для здорових, міцних тривалих і щасливих стосунків. Вам слід врахувати дві речі:

мати ліміти витрат, які можна зробити без урахування думки іншого;

обмежити доступ партнера до ваших карток, щоб ними не користувалися.

Це дозволить вам обом відповідально ставитися до власних грошей. А також позбавить неприємних несподіванок, коли під кінець місяця хтось з вас виявить, що на рахунках не вистачає чималенької суми.



Будьте відкритими, щоб не було неприємних несподіванок / Фото wayhomestudio

Ви повинні бути відкритими й обговорювати, які витрати зробили. Це дозволить розуміти, яка ситуація у фінансовому плані у вас.

5. Не беріть нічого з заначки

Це дуже важливе правило. Заначка вам потрібна на крайні випадки. І якщо ви до неї таки лізете, то лише удвох. Натомість самостійно витягати з неї гроші – це та сама крадіжка. І це може вкрай негативно вплинути на ваші стосунки та рівень довіри у парі. Ми б не хотіли, щоб таке ставалося.

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Бути фінансово грамотними в парі надзвичайно важливо. Від цього залежатиме ваш добробут. А ще відсутність проблем, пов'язаних з грішми, однозначно позитивно вплине на пару загалом.