Ось кілька порад від найуспішніших індійських підприємців-мільярдерів останнього часу щодо управління фінансами. Занотуй собі, як краще управляти своїми грошима.

Дивися також Nemiroff підтримала Національний реабілітаційний центр UNBROKEN у Львові

Май мету

Коли ти маєш конкретну мету або показник, якого хочеш досягти, легше адаптувати свою інвестиційну стратегію. Запитай себе, навіщо ти інвестуєш і чи є у тебе для цього чіткі причини та мета: чи то заощадити достатньо коштів для купівлі будинку, чи то накопичити достатньо для раннього виходу на пенсію. Якою б не була мета, завжди краще ставити собі завдання, щоб мати уявлення про те, де інвестиції будуть найкраще працювати у той чи інший відрізок часу.

В одному з інтерв'ю Мукеш Амбані, голова Reliance Industries, поділився порадою, яку дав йому його батько та засновник компанії: "Якщо ти починаєш щось лише заради заробітку, то ти дурень, тому що ніколи не заробиш грошей і ніколи не станеш мільярдером. Якщо ж починаєш з певною метою, тобто хочеш бути найкращим у світі, хочеш зробити те, чого не робив ніхто інший, то гроші – це побічний продукт, і вони ніколи не повинні бути важливими".

Більше ризикуй

Фалгуні Наяр, засновник Nykaa, радить тобі йти на певні ризики: "Не бійся ризикувати. Тобі пощастило, ти вступаєш у світ, який стає все більш сприятливим для ризику. Роби перші кроки своєї кар'єри, приймаючи правильні ризики та сміливі ставки на себе. Спробуй, що тобі подобається, а що ні. Бери на себе ролі, які виводять із зони комфорту, і кидай собі виклик".

Логіка в тому, що молоді інвестори можуть дозволити собі взяти на себе певні ризики, оскільки мають достатньо часу для відновлення після ринкових спадів. З роками цей часовий горизонт зменшується, і ти можеш інвестувати більш консервативно, щоб захиститися від нестабільного ринку.



Зроби так, щоб гроші працювали на тебе, а не навпаки / Фото freepic.diller@freepik

Май совість

Усвідомлене інвестування – це узгодження твоїх розуму і серця, коли ти тримаєш очі відкритими і на результати фінансового портфеля, і на шлях, яким ти йдеш до бажаного. Саме тому набирає обертів концепція ESG (екологічного, соціального та управлінського) інвестування, яка заохочує усвідомлення впливу інвестицій на навколишнє середовище та суспільство.

Ратан Тата, промисловець, філантроп і колишній голова Tata Sons, неодноразово ініціював цю ідею: "Гонитва за прибутком – це не так вже й погано; питання в тому, що ти робиш для цього, скільки цінності додаєш своїм клієнтам та акціонерам, і наскільки етичним був цей шлях. Ведення бізнесу – не просто заробляння грошей; треба робити правильні речі для своїх клієнтів і зацікавлених сторін, і робити це етично".

Дозволь своїм грошам дозріти

Деякі індійські підприємці називають схильність до ризику частиною своїх фінансових звичок, але це не означає, що ти повинен робити всі свої ставки на ризиковані інвестиції. Знайди баланс між ризикованими та стабільними. Чи то мовиться про строковий депозит, чи про інвестиції у пайові фонди або нерухомість, довгострокові цілі можуть принести більший дохід з часом.

Індійський підприємець та інвестор Ракеш Джунджхунвала в одному з інтерв'ю наголошував, що не варто слідувати за трендом, а слід інвестувати з розумом і давати своїм грошам дозріти: "Усе в житті – це зрілість, не роби крупних ставок. Якщо береш кредит із шестивідсотковою прибутковістю, отримуй від 15 до 24 відсотків у власному капіталі. Не грай в азартні ігри, коли акції зростають на 40 і 50 відсотків щодня".

Не інвестуй в те, чого не розумієш