Вот несколько советов от самых успешных индийских предпринимателей-миллиардеров последнего времени по управлению финансами. Запиши себе, как лучше управлять своими деньгами.

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Имей цель

Когда у тебя есть конкретная цель или показатель, которого хочешь достичь, легче адаптировать свою инвестиционную стратегию. Спроси себя, зачем ты инвестируешь и есть ли у тебя для этого четкие причины и цель: сэкономить ли достаточно средств для покупки дома, накопить ли достаточно для раннего выхода на пенсию. Какова бы ни была цель, всегда лучше ставить себе задачу, чтобы иметь представление о том, где инвестиции будут лучше работать в тот или иной отрезок времени.

В одном из интервью Мукеш Амбани, глава Reliance Industries, поделился советом, который дал ему его отец и основатель компании: "Если ты начинаешь что-то ради заработка, то ты дурак, потому что никогда не заработаешь денег и никогда не станешь миллиардером. Если же начинаешь с определенной целью, то есть хочешь быть лучшим в мире, хочешь сделать то, чего не делал никто другой, то деньги – это побочный продукт и они никогда не должны быть важными".

Больше рискуй

Фалгуни Наяр, основатель Nykaa, советует тебе идти на определенные риски: "Не бойся рисковать. Тебе повезло, ты вступаешь в мир, который становится все более благоприятным для риска. Делай первые шаги своей карьеры, принимая правильные риски и смелые ставки на себя. Попробуй, что тебе нравится, а что нет. Бери на себя роли, выводящие из зоны комфорта, и бросай себе вызов".

Логика в том, что молодые инвесторы могут позволить себе взять на себя определенные риски, поскольку у них достаточно времени для восстановления после рыночных спадов. С годами этот временной горизонт убывает, и ты можешь инвестировать более консервативно, чтобы защититься от нестабильного рынка.



Сделай так, чтобы деньги работали на тебя, а не наоборот / Фото freepic.diller@freepik

Имей совесть

Осознанное инвестирование – это согласование твоих ума и сердца, когда ты держишь глаза открытыми и на результаты финансового портфеля, и на путь, по которому ты идешь к желаемому. Именно поэтому набирает обороты концепция ESG (экологического, социального и управленческого) инвестирования, поощряющая осознание влияния инвестиций на окружающую среду и общество.

Ратан Тата, промышленник, филантроп и бывший глава Tata Sons, неоднократно инициировал эту идею: "Погоня за прибылью – это не так уж плохо; вопрос в том, что ты делаешь для этого, сколько ценности добавляешь своим клиентам и акционерам, и насколько этичным был этот путь. Ведение бизнеса – не просто зарабатывание денег; нужно делать правильные вещи для своих клиентов и заинтересованных сторон, и делать это нравственно".

Позволь своим деньгам созреть

Некоторые индийские предприниматели называют склонность к риску частью своих финансовых привычек, но это не значит, что ты должен делать все свои ставки на рискованные инвестиции. Найди баланс между рискованными и стабильными. То ли речь о срочном депозите, то ли об инвестициях в паевые фонды или недвижимость, долгосрочные цели могут принести больший доход со временем.

Индийский предприниматель и инвестор Ракеш Джунджхунвала в одном из интервью отмечал, что не стоит следовать за трендом, а следует инвестировать с умом и давать своим деньгам созреть: "Все в жизни – это зрелость, не делай крупных ставок. Если берешь кредит с шестипроцентной доходностью, получай от 15 до 24 процентов в собственном капитале. Не играй в азартные игры, когда акции растут на 40 и 50 процентов каждый день".

Не инвестируй в то, чего не понимаешь