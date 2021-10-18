На серії фото, які Ана Чері виклала на своєму інстаграмі, вона позує у білизні. Еротичний комплект, який приміряла фітнес-модель, шалено сподобався її підписникам. Тож не дивно, що вони буквально засипали її лайками.

Варте уваги Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

Були вони також максимально щедрими на компліменти. Прихильники Ани Чері оспівували не лише сміливість красуні, а й її пишні форми. Традиційно лови найкращі з коментарів:

"Цей комплект на тобі – просто вогонь";

"Ти просто приголомшлива";

"Я закоханий у тебе";

"Ти надзвичайно приваблива, Ана";

"Чому ти настільки розкішна?";

"Гаряча матуся";

"Ця жінка неймовірно сексуальна";

"Яка ж ти гаряча краля";

"Я хочу більше таких фото".



Ана Чері приміряла комплект еротичної білизни / Фото з інстаграму Чері



Ана Чері приміряла комплект еротичної білизни / Фото з інстаграму Чері

Тобі сподобається Супермодель Ірина Шейк знялася топлес: гарячі фото розбурхали мережу

Ана Чері однозначно викликає непідробний захват. Тож ми пропонуємо тобі підписатися на фітнес-модель. Це дозволить одним з перших насолоджуватися свіженькими гарячими фото красуні!