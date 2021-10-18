На серії фото, які Ана Чері виклала на своєму інстаграмі, вона позує у білизні. Еротичний комплект, який приміряла фітнес-модель, шалено сподобався її підписникам. Тож не дивно, що вони буквально засипали її лайками.
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Були вони також максимально щедрими на компліменти. Прихильники Ани Чері оспівували не лише сміливість красуні, а й її пишні форми. Традиційно лови найкращі з коментарів:
- "Цей комплект на тобі – просто вогонь";
- "Ти просто приголомшлива";
- "Я закоханий у тебе";
- "Ти надзвичайно приваблива, Ана";
- "Чому ти настільки розкішна?";
- "Гаряча матуся";
- "Ця жінка неймовірно сексуальна";
- "Яка ж ти гаряча краля";
- "Я хочу більше таких фото".
Ана Чері приміряла комплект еротичної білизни / Фото з інстаграму Чері
Ана Чері приміряла комплект еротичної білизни / Фото з інстаграму Чері
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