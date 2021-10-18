На серии фото, которые Ана Чери выложила на своем инстаграме, она позирует в белье. Эротический комплект, который примерила фитнес-модель, безумно понравился ее подписчикам. Неудивительно, что они буквально засыпали ее лайками.

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Были они также максимально щедрыми на комплименты. Поклонники Ани Чери воспевали не только смелость красавицы, но и ее пышные формы. Традиционно лови лучшие из комментариев:

"Этот комплект на тебе – просто огонь";

"Ты просто потрясающая";

"Я влюблен в тебя";

"Ты очень привлекательная, Ана";

"Почему ты настолько роскошная?";

"Горячая мама";

"Эта женщина невероятно сексуальная";

"Какая же ты горячая красотка";

"Я хочу больше таких фото".



Ана Чери примерила комплект эротического белья / Фото с инстаграма Чери



Ана Чери примерила комплект эротического белья / Фото с инстаграма Чери

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