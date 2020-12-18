Спокуслива фітнес-модель похизувалася розкішним бюстом в екстремальному купальнику: фото 18+
29-річна фітнес-модель Кейтлін Ранк не стомлюється хизуватися своїми неймовірними вигинами. Цього разу красуня поділилася зі своїми підписниками світлиною, на якій вона позує в екстремальному купальнику. Він заледве прикриває її розкішний бюст. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!
Ми уже звикли до того, що фітнес-модель Кейтлін Ранк віддає перевагу мінімалізму в одязі. Про це свідчать більшість її публікацій в інстаграмі. На одній з останніх красуня позує в крихітному купальнику, який дозволяє оцінити її неймовірні форми. Дивися на Men 24, чим же вона так розбурхала користувачів мережі.
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"Жінка-кицька чи Диво-жінка", – спитала вона у своїх підписників в інстаграмі. А складно однозначно відповісти, тож ми схиляємося, що Кейтлін Ранк – Диво-жінка з грацією Жінки-кішки.
Прихильники Ранк буквально засипали її компліментами, адже таке розкішне тіло не похвалити – справжній гріх:
- "Неймовірне тіло";
- "Виглядаєш прекрасно, як завжди";
- "Ох, а от і вся спека";
- "Ти найкраща!";
- "Справжня Диво-жінка";
- "Неймовірно сексуальна";
- "Перезавантаження спекою".
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А й справді, на сторінці Ранк завжди спекотно. Тож якщо тебе уже почала діставати зима, підписуйся на фітнес-модель. Її гарячі фото вмить повернуть тебе до тями!
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