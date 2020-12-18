29-річна фітнес-модель Кейтлін Ранк не стомлюється хизуватися своїми неймовірними вигинами. Цього разу красуня поділилася зі своїми підписниками світлиною, на якій вона позує в екстремальному купальнику. Він заледве прикриває її розкішний бюст. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Ми уже звикли до того, що фітнес-модель Кейтлін Ранк віддає перевагу мінімалізму в одязі. Про це свідчать більшість її публікацій в інстаграмі. На одній з останніх красуня позує в крихітному купальнику, який дозволяє оцінити її неймовірні форми. Дивися на Men 24, чим же вона так розбурхала користувачів мережі.

Тобі сподобається Фіналістка проєкту "Супер Топ-модель по-українськи" знялася топлес: гаряче фото красуні 18+

"Жінка-кицька чи Диво-жінка", – спитала вона у своїх підписників в інстаграмі. А складно однозначно відповісти, тож ми схиляємося, що Кейтлін Ранк – Диво-жінка з грацією Жінки-кішки.

Прихильники Ранк буквально засипали її компліментами, адже таке розкішне тіло не похвалити – справжній гріх:

"Неймовірне тіло";

"Виглядаєш прекрасно, як завжди";

"Ох, а от і вся спека";

"Ти найкраща!";

"Справжня Диво-жінка";

"Неймовірно сексуальна";

"Перезавантаження спекою".

Насолоджуйся Сексуальна біатлоністка знялася для Playboy: гарячі фото Габріели Коукалової 18+

А й справді, на сторінці Ранк завжди спекотно. Тож якщо тебе уже почала діставати зима, підписуйся на фітнес-модель. Її гарячі фото вмить повернуть тебе до тями!