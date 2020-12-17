22-річна модель Таня Брик знялася топлес, чим неабияк розбурхала користувачів мережі. Гаряче фото фіналістка реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Уже незабаром стане відомим ім'я переможниці проєкту "Супер Топ-модель по-українськи", а поки ми пропонуємо глянути на сміливе фото, яким з нами поділилася фіналістка Таня Брик. Модель знялася топлес, чим неабияк розбурхала своїх підписників в інстаграмі. Насолоджуйся спекотним кадром на Men 24.

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Зауважимо, що Таня не соромиться оголятися на камеру. І правильно робить, адже приховувати таке розкішне тіло за одягом – справжній гріх.

З нами погоджуються також підписники Тані Брик. Вони у захваті від її сміливості, а також засипають фіналістку шоу

"Супер Топ-модель по-українськи" компліментами:

"Йой, яка краса";

"Жодна дівчина на проєкті не видає такі шедеври";

"Просто неймовірно";

"Ідеальна";

"Красуня".

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