Фіналістка проєкту "Супер Топ-модель по-українськи" знялася топлес: гаряче фото красуні 18+
22-річна модель Таня Брик знялася топлес, чим неабияк розбурхала користувачів мережі. Гаряче фото фіналістка реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!
Уже незабаром стане відомим ім'я переможниці проєкту "Супер Топ-модель по-українськи", а поки ми пропонуємо глянути на сміливе фото, яким з нами поділилася фіналістка Таня Брик. Модель знялася топлес, чим неабияк розбурхала своїх підписників в інстаграмі. Насолоджуйся спекотним кадром на Men 24.
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Зауважимо, що Таня не соромиться оголятися на камеру. І правильно робить, адже приховувати таке розкішне тіло за одягом – справжній гріх.
З нами погоджуються також підписники Тані Брик. Вони у захваті від її сміливості, а також засипають фіналістку шоу
- "Супер Топ-модель по-українськи" компліментами:
- "Йой, яка краса";
- "Жодна дівчина на проєкті не видає такі шедеври";
- "Просто неймовірно";
- "Ідеальна";
- "Красуня".
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Ми наполегливо рекомендуємо підписатися на Таню Брик. На її сторінці в інстаграмі завжди красиво та трішки спекотно!
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