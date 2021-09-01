На серії фотографій, які Кара Дель Торо виклала в інстаграмі, красуня хизується розкішними формами. Перед своєю армією прихильників модель позує у крихітному бікіні. І це особливо припало їм до душі.

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"Це називається самообслуговування", – написала вона під публікацією.

Гортай фото та дізнайся, що ж мала на увазі Кара Дель Торо. Але перед цим традиційно лови найкращі коментарі, які їй залишили підписники:

"Як можна бути такою досконалою?";

"Мені шалено подобається твій образ";

"У тебе надзвичайний зовнішній вигляд";

"Приголомшлива красуня";

"Яка ж ти мила";

"Як завжди сексуальна та гаряча";

"Це називається бездоганністю";

"Виходь за мене!".



Кара Дель Торо у крихітному бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Дель Торо



Кара Дель Торо у крихітному бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Дель Торо



Кара Дель Торо у крихітному бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Дель Торо



Кара Дель Торо у крихітному бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Дель Торо



Кара Дель Торо у крихітному бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Дель Торо



Кара Дель Торо у крихітному бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Дель Торо



Кара Дель Торо у крихітному бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Дель Торо

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Нам також шалено подобається Кара Дель Торо. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на красуню. Не пропусти свіженьку порцію гаряченького від сексуальної моделі.