На серії фотографій, які Кара Дель Торо виклала в інстаграмі, красуня хизується розкішними формами. Перед своєю армією прихильників модель позує у крихітному бікіні. І це особливо припало їм до душі.
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"Це називається самообслуговування", – написала вона під публікацією.
Гортай фото та дізнайся, що ж мала на увазі Кара Дель Торо. Але перед цим традиційно лови найкращі коментарі, які їй залишили підписники:
- "Як можна бути такою досконалою?";
- "Мені шалено подобається твій образ";
- "У тебе надзвичайний зовнішній вигляд";
- "Приголомшлива красуня";
- "Яка ж ти мила";
- "Як завжди сексуальна та гаряча";
- "Це називається бездоганністю";
- "Виходь за мене!".
Кара Дель Торо у крихітному бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Дель Торо
Кара Дель Торо у крихітному бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Дель Торо
Кара Дель Торо у крихітному бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Дель Торо
Кара Дель Торо у крихітному бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Дель Торо
Кара Дель Торо у крихітному бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Дель Торо
Кара Дель Торо у крихітному бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Дель Торо
Кара Дель Торо у крихітному бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Дель Торо
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Нам також шалено подобається Кара Дель Торо. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на красуню. Не пропусти свіженьку порцію гаряченького від сексуальної моделі.